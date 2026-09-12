Хуситы взяли под контроль стратегический пролив и разрушили план Трампа в отношении Ирана — Reuters

Стремительное наступление поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене позволило им усилить контроль над стратегическим проливом Баб-эль-Мандеб и создало новую проблему для США на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Хуситы продвинулись на юг вдоль побережья Йемена и в пятницу достигли острова Перим, расположенного посреди пролива между Йеменом и Африкой. Это усилило их способность перекрывать один из ключевых маршрутов между Красным морем и Индийским океаном.

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Ситуация особенно опасна для Саудовской Аравии, которая после фактического закрытия Ормузского пролива из-за войны перенаправила значительную часть экспорта нефти через порты Красного моря. Таким образом, Тегеран через союзных хуситов получает потенциальный рычаг влияния и на второй ключевой энергетический коридор региона.

«Хуситы разрушили план Трампа»

По оценке старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Стивена Вертхайма, наступление хуситов поставило Вашингтон перед сложным выбором.

Всего несколько недель назад Трамп выбрал стратегию давления на экономику Ирана, одновременно удерживая военный конфликт на уровне, слишком низком, чтобы оказывать давление на американскую экономику. Хуситы разрушили план Трампа — заявил Вертхайм.

США не заинтересованы в закрытии Баб-эль-Мандебского пролива, поскольку это может еще больше повысить цены на энергоносители и нарушить мировую торговлю. В то же время прямое вмешательство означало бы открытие для американских военных еще одного направления боевых действий на фоне войны с Ираном.

По данным Reuters, саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман в четверг позвонил Трампу и попросил США о военной помощи против хуситов. Вашингтон ответил, что пока не планирует прямого вмешательства, но согласился предоставлять Саудовской Аравии разведывательные данные.

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