Саудовский кронпринц просил Трампа о военной помощи против хуситов, но получил отказ — Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о военной помощи в борьбе с йеменскими хуситами. Трамп не согласился на американские удары, однако Вашингтон предложил Эр-Рияду разведывательную поддержку, сообщает Reuters со ссылкой на 3 источника, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников агентства, в четверг Трамп по меньшей мере дважды разговаривал по телефону с саудовским наследным принцем. Эр-Рияд хотел выяснить, готовы ли США усилить военное давление на хуситов, чтобы Саудовская Аравия не оставалась с ними один на один.

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Вместо этого американская сторона предложила помощь в обмене разведданными и определении целей. Бывший высокопоставленный чиновник США, знакомый с ситуацией, заявил, что на данный момент ответ Вашингтона был отрицательным, однако ситуация еще может измениться.

Хуситы усилили угрозу для Красного моря

В последние дни поддерживаемые Ираном хуситы продвинулись вдоль побережья Красного моря и достигли стратегического острова Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

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Контроль над этим проливом может создать серьезные риски для мировых поставок энергоносителей. Саудовская Аравия все больше зависит от маршрута через Красное море после того, как из-за конфликта с Ираном Ормузский пролив, через который ранее проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти, фактически перестал нормально функционировать.

Еще в июле Саудовская Аравия заявляла Вашингтону, что способна самостоятельно противостоять хуситам и не заинтересована в дальнейшей эскалации. Теперь позиция Эр-Рияда, по данным Reuters, изменилась на фоне усиления группировки и угрозы ключевым морским маршрутам.

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