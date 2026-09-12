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Саудівський кронпринц просив Трампа про військову допомогу проти хуситів, але отримав відмову – Reuters

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Ер-Ріяд просив США посилити військовий тиск на хуситів. Вашингтон відмовив, запропонувавши розвіддані та допомогу у визначенні цілей.

Саудівський кронпринц просив Трампа про військову допомогу проти хуситів, але отримав відмову – Reuters

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про військову допомогу у боротьбі з єменськими хуситами. Трамп не погодився на американські удари, однак Вашингтон запропонував Ер-Ріяду розвідувальну підтримку, повідомляє Reuters із посиланням на 3 джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників агентства, у четвер Трамп щонайменше двічі розмовляв телефоном із саудівським кронпринцом. Ер-Ріяд хотів з'ясувати, чи готові США посилити військовий тиск на хуситів, щоб Саудівська Аравія не залишалася з ними сам на сам.

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Натомість американська сторона запропонувала допомогу в обміні розвідданими та визначенні цілей. Колишній високопосадовець США, знайомий із ситуацією, заявив, що наразі відповідь Вашингтона була негативною, однак ситуація ще може змінитися.

Хусити посилили загрозу для Червоного моря

Останніми днями підтримувані Іраном хусити просунулися вздовж узбережжя Червоного моря та досягли стратегічного острова Перім у Баб-ель-Мандебській протоці.

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Контроль над цією протокою може створити серйозні ризики для світових поставок енергоносіїв. Саудівська Аравія дедалі більше залежить від маршруту через Червоне море після того, як через конфлікт з Іраном Ормузька протока, якою раніше проходила близько п'ятої частини світового експорту нафти, фактично перестала нормально функціонувати.

Ще в липні Саудівська Аравія заявляла Вашингтону, що здатна самостійно протистояти хуситам і не зацікавлена в подальшій ескалації. Тепер позиція Ер-Ріяда, за даними Reuters, змінилася на тлі посилення угруповання та загрози ключовим морським маршрутам.

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Степан Гафтко

Світ
Мухаммед ібн Салман
Reuters
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен