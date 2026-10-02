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Що святкують 2 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2554 перегляди

2 жовтня у світі відзначають міжнародні й національні свята, зокрема День ненасильства та День народження Махатми Ганді. Віряни вшановують святих Кипріана, Юстину й Феоктиста.

Що святкують 2 жовтня в Україні та світі

2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день ненасильства під егідою ООН, Всесвітній день фермерських тварин та Всесвітній день посмішки. Індія святкує День народження Махатми Ганді, а Гвінея - День Незалежності. У церковному календарі за новим стилем вшановують священномученика Кипріана та мученицю Юстину, а за старим стилем згадують святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, пише УНН.

Міжнародний день ненасильства (International Day of Non-Violence)

Офіційна міжнародна дата ООН, встановлена резолюцією Генеральної Асамблеї у 2007 році. День приурочений до дня народження Махатми Ганді - лідера індійського визвольного руху та засновника філософії і стратегії ненасильницького спротиву.

Подія має на меті поширення ідей миру, терпимості, захисту прав людини, відмови від збройної агресії та вирішення соціально-політичних конфліктів шляхом діалогу, освіти й громадянського просвітництва.

Всесвітній день фермерських тварин (World Day for Farmed Animals / WDFA)

Започаткований у 1983 році Рухом за права сільськогосподарських тварин і також приурочений до дня народження Махатми Ганді, який був послідовним прибічником гуманного ставлення до всього живого.

Подія висвітлює проблему масового промислового утримання, забою та страждань мільярдів тварин на фермах по всьому світу, закликаючи до гуманізації зоотехнічних стандартів, етичного споживання та популяризації рослинних альтернатив харчування.

Всесвітній день посмішки (World Smile Day)

Неофіційне міжнародне свято, яке відзначається у першу п'ятницю жовтня з 1999 року. Засновником свята є американський художник Гарві Белл, який у 1963 році створив знаменитий графічний символ - усміхнене жовте обличчя.

Подія проходить під девізом "Зроби добру справу. Допоможи хоча б одній людині усміхнутися!" і закликає людей до проявів щирої доброзичливості, позитивного емоційного обміну та підтримки тих, хто перебуває у скруті.

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День Незалежності Гвінеї (Guinea Independence Day)

Головне національне свято західноафриканської країни на честь подій 2 жовтня 1958 року, коли Гвінея першою серед французьких колоній Тропічної Африки відкинула проєкт Французької співдружності на референдумі й офіційно проголосила повний державний суверенітет під проводом Ахмеда Секу Туре.

Ганді Джаянті в Індії (Gandhi Jayanti)

Офіційне державне свято та один із трьох національних днів Індії, встановлений на честь дня народження Махатми Ганді - "Батька нації".

У цей день біля меморіалу Радж-Ґхат у Нью-Делі проходять урочисті покладання квітів, спільні молитви представників усіх релігійних конфесій країни та культурно-освітні заходи, присвячені збереженню спадщини Ганді.

День бабусь і дідусів в Італії (Festa dei Nonni)

Офіційне свято, встановлене італійським парламентом у 2005 році задля підкреслення виняткової ролі старшого покоління у вихованні молоді та збереженні родинних цінностей.

Дата обрана невипадково, адже в католицькій традиції 2 жовтня відзначають День святих ангелів-охоронців, що символічно підкреслює захисну й опікунську роль дідусів і бабусь у сім'ї.

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День пам'яті священномученика Кипріана, мучениці Юстини та мученика Феоктиста

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріана, мучениці Юстини та мученика Феоктиста. Кипріан був відомим язичницьким волхвом і чародієм в Антіохії, який за допомогою язичницьких замовлянь намагався спокусити чесну християнську діву Юстину на прохання юнака Аглаїди.

Бачачи, що всі його чари безсилі проти молитовного хресного знамення Юстини, Кипріан увірував у Христа, спалив свої чаклунські книги, прийняв хрещення, згодом став єпископом і разом із Юстиною прийняв мученицьку смерть за Діоклетіана у 304 році.

Також у цей день згадують блаженного Андрія, Христа ради юродивого.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, які постраждали за віру за царювання імператора Проба у III столітті в Антіохії, виявивши непохитну мужність під час катувань.

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Олександра Месенко

СуспільствоКультура
Магатма Ганді
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Нью-Делі
Індія
Гвінея