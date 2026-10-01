У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади "Привид Києва"

Марат Мамбетов. Фото: Telegram-канал Повітряних сил України

Сьогодні у бою загинув пілот Мамбетов Марат Редванович, який на винищувачі МіГ-29 завдавав ударів по російських окупантах. Його літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але не вижив. Про це повідомили у Повітряних силах України, передає УНН.

Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, у бою загинув ще один український захисник. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив - йдеться у повідомленні.

Капітан Мамбетов Марат Редванович був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

У Повітряних силах висловили щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху.

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