У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади "Привид Києва"
Київ • УНН
1 жовтня загинув капітан Марат Мамбетов із 40-ї бригади. Його МіГ-29 підбила ворожа ракета, катапультування не врятувало пілота.
Сьогодні у бою загинув пілот Мамбетов Марат Редванович, який на винищувачі МіГ-29 завдавав ударів по російських окупантах. Його літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але не вижив. Про це повідомили у Повітряних силах України, передає УНН.
Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, у бою загинув ще один український захисник. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив
Капітан Мамбетов Марат Редванович був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".
У Повітряних силах висловили щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху.
На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув пілот Су-27 Олександр Боровик11.09.25, 16:42 • 4725 переглядiв