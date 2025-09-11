$41.210.09
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 7708 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 7866 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 9572 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 11902 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 12497 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 18350 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 40161 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44912 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 99862 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув пілот Су-27 Олександр Боровик

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Майор Олександр Боровик, 1995 року народження, загинув 11 вересня близько 13:30. Він керував винищувачем Су-27 на Запорізькому напрямку, причини трагедії з'ясовуються.

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув пілот Су-27 Олександр Боровик

Україна втратила ще одного захисника неба. 11 вересня близько 13:30 під час виконання бойового завдання на фронті трагічно загинув майор 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик, 1995 року народження. Про це у Facebook повідомила 39 бригада тактичної авіації, пише УНН.

Деталі

У бригаді зазначили, що офіцер керував винищувачем Су-27 на Запорізькому напрямку. Причини та обставини трагедії наразі з’ясовуються.

Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам'ять Герою! 

– йдеться у повідомленні підрозділу.

Олександру Боровику було лише 30 років. Він віддав своє життя, захищаючи Україну з повітря.

Нагадаємо

Уночі 23 серпня 2025 року загинув майор Сергій Бондар, пілот винищувача МіГ-29. Він розбився при заході на посадку після виконання бойового завдання.

Підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, загинув під час відбиття масованої повітряної атаки РФ 29 червня 2025 року. Пілот збив сім повітряних цілей, проте його літак F-16 зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, пілот не встиг катапультуватися, відвівши машину від населеного пункту.

Степан Гафтко

Війна в Україні
МіГ-29
Су-27
Україна
F-16 Fighting Falcon