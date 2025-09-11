На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув пілот Су-27 Олександр Боровик
Київ • УНН
Майор Олександр Боровик, 1995 року народження, загинув 11 вересня близько 13:30. Він керував винищувачем Су-27 на Запорізькому напрямку, причини трагедії з'ясовуються.
Україна втратила ще одного захисника неба. 11 вересня близько 13:30 під час виконання бойового завдання на фронті трагічно загинув майор 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик, 1995 року народження. Про це у Facebook повідомила 39 бригада тактичної авіації, пише УНН.
Деталі
У бригаді зазначили, що офіцер керував винищувачем Су-27 на Запорізькому напрямку. Причини та обставини трагедії наразі з’ясовуються.
Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра… Вічна пам'ять Герою!
Олександру Боровику було лише 30 років. Він віддав своє життя, захищаючи Україну з повітря.
Нагадаємо
Уночі 23 серпня 2025 року загинув майор Сергій Бондар, пілот винищувача МіГ-29. Він розбився при заході на посадку після виконання бойового завдання.
Підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, загинув під час відбиття масованої повітряної атаки РФ 29 червня 2025 року. Пілот збив сім повітряних цілей, проте його літак F-16 зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, пілот не встиг катапультуватися, відвівши машину від населеного пункту.