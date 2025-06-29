Загинув пілот F-16 Устименко захищаючи небо від російської атаки
Київ • УНН
Підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, на F-16 загинув під час відбиття масованої повітряної атаки РФ 29 червня 2025 року. Пілот збив сім повітряних цілей, проте його літак F-16 зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, пілот не встиг катапультуватися, відвівши машину від населеного пункту.
Відбиваючи масований повітряний напад рф, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього – понад 500 повітряних цілей!
Зазначається, що до відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника.
Вкотре продуктивно відпрацювала авіація Повітряних Сил, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів". Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження
Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.
Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!
Розбився український винищувач F-16 під час нічної атаки: пілот успішно катапультувався16.05.25, 07:44 • 8988 переглядiв