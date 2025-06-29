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Загинув пілот F-16 Устименко захищаючи небо від російської атаки

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, на F-16 загинув під час відбиття масованої повітряної атаки РФ 29 червня 2025 року. Пілот збив сім повітряних цілей, проте його літак F-16 зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, пілот не встиг катапультуватися, відвівши машину від населеного пункту.

Загинув пілот F-16 Устименко захищаючи небо від російської атаки

Відбиваючи масований повітряний напад рф, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього – понад 500 повітряних цілей!

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника. 

Вкотре продуктивно відпрацювала авіація Повітряних Сил, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів". Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження

- заявили в Повітряних силах.Повідомляється, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей.

Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!

 - наголошують у Повітряних силах.

Розбився український винищувач F-16 під час нічної атаки: пілот успішно катапультувався16.05.25, 07:44 • 8988 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
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