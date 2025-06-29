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Погиб пилот F-16 Устименко, защищая небо от российской атаки

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения, на F-16 погиб во время отражения массированной воздушной атаки РФ 29 июня 2025 года. Пилот сбил семь воздушных целей, однако его самолет F-16 получил повреждения и начал терять высоту, пилот не успел катапультироваться, отведя машину от населенного пункта.

Погиб пилот F-16 Устименко, защищая небо от российской атаки

Отбивая массированный воздушный налет РФ, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БпЛА. Всего – более 500 воздушных целей!

- говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника. 

В очередной раз продуктивно отработала авиация Воздушных Сил, в частности самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов". Работа украинских истребителей крайне опасна и рискованна, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Но несмотря ни на что, наши летчики героически выполняют боевые задачи, достигая максимальных результатов. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения

- заявили в Воздушных силах. Сообщается, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

Во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!

 - отмечают в Воздушных силах.

Разбился украинский истребитель F-16 во время ночной атаки: пилот успешно катапультировался16.05.25, 07:44 • 8984 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Военно-воздушные силы Украины
Украина
F-16 Fighting Falcon
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