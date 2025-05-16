Разбился украинский истребитель F-16 во время ночной атаки: пилот успешно катапультировался

В пятницу, 16 мая 2025 года около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачу по отражению воздушного нападения противника. На борту возникла нештатная ситуация и летчику пришлось катапультироваться. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация.

Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался - сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован.

Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает - говорится в сообщении.

Отмечается, что для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.

Напомним

Утром 28 апреля во время боевого задания был потерян истребитель Су-27, пилот успешно катапультировался. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушные силы: во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16