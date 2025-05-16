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Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф
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Разбился украинский истребитель F-16 во время ночной атаки: пилот успешно катапультировался

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

16 мая 2025 года пропала связь с F-16. Пилот успел отвести самолет от города и катапультировался. Его эвакуировали, состояние удовлетворительное, ведется расследование.

Разбился украинский истребитель F-16 во время ночной атаки: пилот успешно катапультировался

В пятницу, 16 мая 2025 года около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачу по отражению воздушного нападения противника. На борту возникла нештатная ситуация и летчику пришлось катапультироваться. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Детали

По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация.

Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался

- сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилот быстро найден и эвакуирован.

Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает

- говорится в сообщении.

Отмечается, что для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.

Напомним

Утром 28 апреля во время боевого задания был потерян истребитель Су-27, пилот успешно катапультировался. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу, сообщили в Воздушных силах ВСУ. 

Воздушные силы: во время выполнения боевого задания погиб пилот F-1612.04.25, 13:25 • 6083 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Военно-воздушные силы Украины
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