21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, а в мире — Всемирный день телевидения и Всемирный день приветствий. В церковном календаре по новому стилю почитают великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы, а по старому стилю вспоминают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, пишет УНН.

День достоинства и свободы

Официальный государственный праздник Украины, установленный Указом Президента Украины от 13 ноября 2014 года в честь начала двух знаковых революций в нашей стране: Оранжевой революции и Революции достоинства. Дата призвана утвердить идеалы свободы и демократии, сохранить и донести до нынешнего и будущих поколений объективную информацию о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также отдать должное патриотизму и мужеству граждан, вставших на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов государства и его европейского выбора.

Всемирный день телевидения (World Television Day)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в декабре 1996 года в память о проведении первого Всемирного телевизионного форума в штаб-квартире ООН 21–22 ноября 1996 года. Событие подчёркивает растущее влияние телевидения на процессы принятия решений, привлечение внимания общества к вооружённым конфликтам, угрозам миру и безопасности, а также его роль в распространении объективной информации, образования и культурного обмена между народами мира.

Всемирный день приветствий (World Hello Day)

Международная гуманитарная инициатива, основанная в 1973 году американскими братьями Брайаном и Майклом Маккормаками в ответ на конфликт между Египтом и Израилем как демонстрация того, что конфликты должны решаться путём диалога, а не силы. Условие участия в акции заключается в том, чтобы в течение дня искренне поприветствовать как минимум десять незнакомых людей, напоминая о важности простого человеческого общения для сохранения мира.

По новому календарю православные и греко-католические верующие отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Согласно церковному преданию, праведные родители Девы Марии — Иоаким и Анна — исполнили данное Богу обещание и привели трёхлетнюю Марию в Иерусалимский храм, где первосвященник Захария по особому откровению ввёл Её во Святая святых — самую сокровенную часть храма, куда имел право входить только сам первосвященник один раз в год. Это событие ознаменовало начало подготовки Пресвятой Девы к великому служению — стать Матерью Спасителя мира.

По старому календарю верующие отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — праздник в честь вождя небесного воинства архангела Михаила, возглавившего ангелов в борьбе против сатаны и его падших духов, а также в честь всех девяти ангельских чинов, служащих Богу и охраняющих людей.