21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, а у світі Всесвітній день телебачення та Всесвітній день вітань.. У церковному календарі за новим стилем вшановують велике дванадесяте свято — Введення в храм Пресвятої Богородиці, а за старим стилем згадують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних, пише УНН.

День Гідності та Свободи

Офіційне державне свято України, встановлене Указом Президента України від 13 листопада 2014 року на честь початку двох знакових революцій в нашій країні: Помаранчевої революції та Революції Гідності. Дата покликана утвердити ідеали свободи і демократії, зберегти та донести до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддати належну шану патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору.

Всесвітній день телебачення (World Television Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у грудні 1996 року на згадку про проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму в штаб-квартирі ООН 21–22 листопада 1996 року. Подія підкреслює зростаючий вплив телебачення на процеси ухвалення рішень, привернення уваги суспільства до збройних конфліктів, загроз миру й безпеці, а також його роль у поширенні об'єктивної інформації, освіти та культурного обміну між народами світу.

Всесвітній день вітань (World Hello Day)

Міжнародна гуманітарна ініціатива, започаткована у 1973 році американськими братами Браяном та Майклом Маккормаками у відповідь на конфлікт між Єгиптом та Ізраїлем як демонстрація того, що конфлікти мають вирішуватися шляхом діалогу, а не сили. Умова участі в акції полягає в тому, щоб протягом дня щиро привітати щонайменше десятьох незнайомих людей, нагадуючи про важливість простого людського спілкування для збереження миру.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят — Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Згідно з церковним переданням, праведні батьки Діви Марії — Іоаким та Анна — виконали дану Богові обітницю і привели трирічну Марію до Єрусалимського храму, де первосвященник Захарія за особливим одкровенням увів Її до Святая Святих — найпотаємнішої частини храму, куди мав право входити лише сам первосвященник один раз на рік. Ця подія знаменувала початок приготування Пресвятої Діви до великого служіння — стати Матір'ю Спасителя світу.

За старим календарем віряни відзначають Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних — свято на честь вождя небесного воїнства архангела Михаїла, який очолив ангелів у боротьбі проти сатани та його занепалих духів, а також на честь усіх дев'яти ангельських чинів, які служать Богові й охороняють людей.