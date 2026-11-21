У Данії 112-річна Кірстен Швальбе встановила національний рекорд довголіття та отримала привітання від політиків і журналістів. Однак після святкувань з'ясувалося, що під час Другої світової війни вона обіймала керівні посади в місцевому осередку нацистської партії. Про це повідомляє The Copenhagen Post із посиланням на розслідування Frihedsbrevet, пише УНН.

Деталі

14 жовтня Швальбе виповнилося 112 років і 218 днів, завдяки чому вона стала найстаршою людиною за всю історію спостережень у Данії.

Її досягнення широко висвітлювали місцеві медіа. Проте журналісти вирішили детальніше дослідити біографію довгожительки після виходу книжки про її життя, у якій не згадували про зв'язки з нацистами.

Що приховувала біографія рекордсменки

Архівні документи засвідчили, що під час німецької окупації Данії Швальбе обіймала 2 керівні посади в місцевому осередку Данської націонал-соціалістичної робітничої партії.

119-річний чоловік із Коста-Рики може стати найстарішою людиною у світі

Зокрема, протягом 1943-1944 років вона виконувала обов'язки керівниці партійної групи та очолювала жіночий осередок у місті Гольстебро.

Сама жінка стверджує, що майже нічого не знала про ідеологію нацистів, а до партії вступила на прохання чоловіка.

Політика мене зовсім не цікавила, тому я просто робила те, що він вважав за потрібне – пояснила Швальбе.

Архівні матеріали також підтвердили, що її чоловік обіймав керівну посаду в тому самому партійному осередку.

Уперше в історії Японії кількість довгожителів перевищила 100 тисяч осіб