У Вишневому Київської області 20 листопада повністю припинили централізоване водопостачання через проблеми з відведенням стічних вод до каналізаційної системи столиці. Причина — знеструмлення каналізаційних насосних станцій, які обслуговують прилеглі населені пункти. Однак відсутність води у кранах не означає, що мешканці перестали користуватися каналізацією.

Чи можуть стоки переповнити колектори, чому Київ обмежив їх приймання та наскільки серйозною є ситуація, розбирався УНН.

Чому у Вишневому відключили воду

У п'ятницю, 20 листопада, комунальне підприємство "Вишнівськводоканал" вимушено припинило централізоване водопостачання у Вишневому та Софіївській Борщагівці. Як повідомили в ОК ТКЦМ "Софіївка", рішення ухвалили через надзвичайну ситуацію на об'єктах ПрАТ "АК "Київводоканал". Відновити водопостачання планують після завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Обмеження ймовірно запровадили через порушення роботи інфраструктури, яка забезпечує подальше відведення каналізації після використання — знеструмлення помпових станцій столиці, які приймають стічні води з цих населених пунктів. Фактично водоканал був змушений обмежувати надходження нових обсягів стоків, щоб не допустити перевантаження каналізаційної системи, яка тимчасово не може працювати у звичайному режимі.

Чому Київ не може приймати стічні води

Каналізаційна система працює за іншим принципом, ніж водогін. Якщо для подачі води в будинки необхідно створювати тиск, то значна частина побутових стоків відводиться трубами самопливом. Після використання вода з унітазів, раковин, ванн і душових потрапляє до внутрішньобудинкових мереж, звідти до міських колекторів, а потім — до каналізаційних помпових станцій. Саме вони забезпечують подальше транспортування стоків там, де природного ухилу труб недостатньо.

У випадку Вишневого та Софіївської Борщагівки частина системи водовідведення пов'язана з каналізаційною інфраструктурою Києва. Тому порушення роботи столичних помпових станцій безпосередньо впливає на можливість відводити стоки з прилеглих населених пунктів.

Також варто розуміти, що, якщо помпи зупиняються через відсутність електроенергії або пошкодження обладнання, стічні води можуть продовжувати надходити до колекторів, однак їх подальше перекачування ускладнюється або припиняється. За тривалої зупинки та значного надходження стоків система може поступово переповнюватися. Саме тому припинення водопостачання — наразі чи не єдиний дієвий спосіб зменшити навантаження на каналізаційну мережу до відновлення роботи помпового обладнання.

А якщо люди продовжать змивати воду у вбиральнях?

Відключення централізованого водопостачання не призводить до автоматичного припинення роботи внутрішньобудинкової каналізації. Навіть коли у кранах немає води, мешканці можуть користуватися раніше зробленими запасами, приносити технічну воду (зокрема, для змивання туалетів). У такому разі використана вода все одно потраплятиме до каналізаційної мережі. І якщо система водовідведення не здатна приймати та перекачувати звичайні обсяги стоків, додаткове навантаження може погіршити ситуацію.

За несприятливого розвитку подій каналізаційні колектори можуть переповнюватися, створюючи так званий зворотний підпір. Це явище виникає, коли стічні води не можуть рухатися далі трубопроводами й рівень рідини в системі поступово підвищується. Найбільший ризик у таких випадках виникає для підвальних і цокольних приміщень, а також квартир на нижніх поверхах багатоквартирних будинків. Якщо рівень стоків підніметься достатньо високо, забруднена вода може почати виходити через унітази, душові трапи та інші каналізаційні отвори. Також можливий вихід стоків на поверхню через каналізаційні колодязі.

Однак такий розвиток подій — не неминучий наслідок кожного відключення помпових станцій. Реальні ризики залежать від тривалості аварії, обсягу стічних вод, можливостей накопичення рідини в системі, розташування проблемної ділянки та швидкості відновлення роботи обладнання.

Якщо говорити про ситуацію, що склалася наразі, станом на 20 листопада підтвердженої інформації про масове переповнення каналізаційних колекторів, вихід нечистот на вулиці чи підтоплення житлових будинків у Вишневому немає.

Наскільки серйозні пошкодження у "Київводоканалу"

Проблеми з каналізаційною інфраструктурою виникли на тлі масованої російської атаки на Київ у ніч проти 20 листопада. У "Київводоканалі" повідомили, що внаслідок ударів пошкоджено об'єкти підприємства. Крім того, атаки на енергетичну інфраструктуру спричинили перебої з водопостачанням столиці. Зокрема, зниження тиску зафіксували у Печерському, Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Водночас підприємство поки не оприлюднило детального переліку пошкодженого обладнання, яке безпосередньо забезпечує приймання стоків із Вишневого. Також немає підтвердженої інформації про руйнування каналізаційних колекторів на цьому напрямку або пошкодження Бортницької станції аерації саме внаслідок атаки 20 листопада. Тому наразі неможливо достовірно визначити, чи обмеження спричинене виключно знеструмленням насосних станцій, чи існують додаткові технічні пошкодження, які потребуватимуть тривалішого ремонту.

Для розуміння перспектив важливо розрізняти два сценарії. У разі знеструмлення обладнання відновлення приймання стоків може залежати насамперед від повернення стабільного електроживлення. Якщо ж пошкоджені самі насосні агрегати, електрообладнання або трубопроводи, знадобляться додаткові ремонтні роботи.

Чи загрожує Вишневому каналізаційна катастрофа

Наразі підстав стверджувати, що у Вишневому вже почалася масштабна каналізаційна аварія, немає. Проте ризик локального переповнення мереж за тривалого порушення водовідведення залишається.

Раніше фахівці "Київводоканалу" пояснювали, що значна частина каналізації працює самопливом, однак для подальшого транспортування стоків необхідні помпові станції. Без їхньої роботи стічні води можуть накопичуватися в колекторах, а в окремих випадках спричиняти аварії.

При цьому навіть наявність резервних генераторів не виключає ризиків повністю. Для роботи помпового обладнання потрібні справні системи електроживлення, достатня потужність резервних джерел та можливість безперебійного забезпечення їх пальним.

Особливу небезпеку становить не сама відсутність води в будинках, а ситуація, коли мешканці продовжують скидати значні обсяги стічних вод до мережі, яка тимчасово не може їх відводити. У такому випадку можливі локальні підтоплення, забруднення територій побутовими стоками та погіршення санітарних умов.

Що робити мешканцям будинків, у яких не працює каналізація

Поки приймання стічних вод обмежене, доцільно максимально скоротити використання каналізації, навіть якщо в будинку є запаси технічної води. Насамперед йдеться про відкладення прання, приймання ванн та інших побутових потреб, які створюють значні обсяги стоків. Використання принесеної води для змивання туалету також необхідно звести до мінімально можливого, враховуючи санітарні потреби.

Особливу увагу варто звертати на ознаки порушення роботи каналізації: булькання у трубах, незвичне підвищення рівня води в сантехнічних приладах, появу стічних вод у зливних отворах або стійкого каналізаційного запаху. У таких випадках необхідно припинити користуватися каналізацією та звернутися до аварійної служби або управителя будинку. Самостійно відкривати каналізаційні колодязі чи намагатися усувати масштабні засмічення небезпечно.

Чому у містах-супутниках столиці подібна ситуація виникає не вперше

Проблеми з прийманням стоків із передмість Києва вже фіксували восени 2026 року. Зокрема, 8 жовтня через знеструмлення каналізаційних насосних станцій столиця тимчасово припинила приймати стоки з Борщагівської громади. Після відновлення електроживлення приймання стічних вод поновили, а водопостачання поступово стабілізувалося. Аналогічні обмеження для Вишневого та Софіївської Борщагівки запроваджували 2 листопада.

Повторення таких випадків свідчить про залежність комунальної інфраструктури прилеглих громад від стабільної роботи столичних систем водовідведення та електропостачання.

Станом на зараз питання полягає в тому, наскільки швидко вдасться відновити роботу каналізаційних насосних станцій та чи зможе система приймати стоки в повному обсязі. Адже відновлення водопостачання без стабільного водовідведення може створити додаткові ризики, тому ці дві комунальні системи мають повертатися до нормальної роботи узгоджено.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації.