Солом'янський район

Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф зросла до 96, серед них - троє дітей

96 людей, у тому числі 3 дітей, були поранені в результаті російської атаки на Київ. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.