Солом'янський район

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2896 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6130 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29944 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160630 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138918 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141780 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136236 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136032 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196718 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77729 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2898 перегляди

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Нетверезий киянин "замінував" будівлю в урядовому кварталі: що йому загрожує

38-річний житель Києва, за даними поліції, у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування будівлі в урядовому кварталі. Після перевірки інформація не підтвердилась, зловмиснику загрожує до 6 років ув'язнення.

Суспільство • 20 лютого, 06:57 • 37209 перегляди

У Деснянському районі Києва виявили уламки ракети після атаки рф

Після ракетного удару РФ у Деснянському районі Києва знайдено уламки ракети. Мер Віталій Кличко повідомив, що фахівці працюють на місці події в лісопарковій зоні.

Війна • 7 жовтня, 11:00 • 32926 перегляди

У поліції показали наслідки атаки рф по території Київської області

У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено три приватні будинки, склад та два автомобілі. Інформації про постраждалих немає, на місці працюють слідчо-оперативні групи.

Війна • 7 жовтня, 09:15 • 27072 перегляди

Наслідки атаки рф на Київ: пошкоджені автівки, дах житлового будинку та покрівля супермаркету

Уламки ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши автомобілі, дах будинку та супермаркет. За даними КМВА, внаслідок атаки рф на столицю постраждалих не зафіксовано.

Війна • 7 жовтня, 08:30 • 35409 перегляди

В Соломʼянському районі Києва ліквідували пожежу, яка виникла через атаку рф. Уламки ракети впали біля супермаркету

У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.

Війна • 7 жовтня, 07:00 • 24728 перегляди

Атака "Кинджалів"на Київ: один з уламків впав на територію школи

Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.

Війна • 7 жовтня, 06:51 • 20796 перегляди

У Києві пожежа в Солом'янському районі, можливо через уламки ракети - мер

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах. У Солом'янському районі виникла пожежа, ймовірно через падіння уламків. За попередніми даними, постраждалих немає.

Війна • 7 жовтня, 06:36 • 16171 перегляди

У Києві уламки ворожих ракет упали в трьох районах: Кличко розповів про пошкодження

Під час атаки рф на Київ уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламок пробив дах мікроавтобуса, інформація про постраждалих уточнюється.

Війна • 7 жовтня, 06:24 • 20630 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах

Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.

Війна • 7 жовтня, 06:11 • 20127 перегляди

Уламок ракети впав в одному з районів Києва - мер

За попередньою інформацією, у Солом'янському районі Києва впав уламок ракети. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що всі служби прямують на місце події.

Війна • 7 жовтня, 05:53 • 16022 перегляди

У Києві ускладнено рух на Лобановського: що відомо

У Києві на проспекті Валерія Лобановського проводяться ремонтні роботи, що ускладнюють рух транспорту в напрямку Севастопольської площі. Патрульна поліція закликає враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Київ • 5 серпня, 11:05 • 30436 перегляди

У Києві викрали та вбили іноземця заради біткоїнів на мільйони гривень - поліція

Четверо чоловіків підозрюються у тому, що викрали 29-річного іноземця в Києві, змусили перевести біткоїни та вбили. Поліція затримала злочинців, фігурантам загрожує довічне ув'язнення за вбивство, розбій та викрадення.

Кримінал та НП • 29 липня, 07:38 • 18612 перегляди

Масований ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла до 27, з них - троє дітей

За даними голови Київської міської військової адміністрації, в результаті масованого російського ракетного удару по Києву загинуло 27 осіб, у тому числі 3 дітей, 82 людини отримали поранення.

Війна • 8 липня, 18:33 • 56184 перегляди

Масований ракетний удар по Києву: кількість загиблих зросла до 23, а кількість поранених - до 86

Російський ракетний удар по Києву, Україна, призвів до загибелі 23 осіб, у тому числі двох дітей, і поранення 86 осіб, причому жертви були зафіксовані в багатьох районах міста.

Війна • 8 липня, 17:02 • 23433 перегляди

Наслідки ранкового удару рф по Києву: руйнування у семи районах, понад сотня постраждалих, серед яких діти

В результаті масованого ракетного удару Росії по Києву 22 людини загинули і 82 отримали поранення, були зафіксовані пошкодження в 7 районах міста, включаючи руйнування частини дитячої лікарні "Охматдит".

Війна • 8 липня, 16:12 • 30520 перегляди

"Наша підтримка України має бути посилена": МЗС Франції та Німеччини відреагували на удар по "Охматдиту"

російська ракетна атака на Київ, у тому числі на дитячу лікарню "Охматдит", вбила 22 людини і 72 отримали поранення, що викликало заклики з боку Німеччини і Франції посилити підтримку України і засудити "варварські" військові злочини росії.

Війна • 8 липня, 14:39 • 32463 перегляди

Масована ракетна атака рф: у Києві кількість жертв зросла до 22

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті масованого російського ракетного удару в Києві загинули 22 людини і 72 отримали поранення.

Війна • 8 липня, 14:19 • 23677 перегляди

Масований ракетний удар по столиці: завтра у Києві День жалоби за загиблими

Київ оголосив 9 липня Днем жалоби з приспущеними прапорами і забороною розважальних заходів у зв'язку з терористичною атакою Росії на цивільні об'єкти, в результаті якої загинула 21 і було поранено 65 осіб.

Війна • 8 липня, 14:06 • 20856 перегляди

Під час масованої ракетної атаки на Київ на станціях метро укривалися 32 тис. людей - Поворозник

Під час ранкової атаки російської армії 32 тис людей укривалися від обстрілів на станціях столичного метрополітену, у тому числі майже 2,2 тисячі дітей.

Суспільство • 8 липня, 13:52 • 24142 перегляди

Наслідки ракетного удару рф: у столиці розбирають завали лікарні та зруйнованих житлових будинків

Російські ракетні удари по Києву, в тому числі по дитячій лікарні, житловим будинкам та медичним установам, призвели до жертв і руйнувань у багатьох районах столиці.

Війна • 8 липня, 13:38 • 24912 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ вже відомо про 21 загиблого - ДСНС

21 людина загинула, 65 отримали поранення, 7 врятовано внаслідок ворожої атаки на Київ. Досі триває ліквідація наслідків у Дніпровському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Війна • 8 липня, 13:38 • 24694 перегляди

Серед жертв атаки рф на Київ двоє дітей, яких дістали з-під завалів - Офіс Генпрокурора

Двоє дітей були серед 19 загиблих і 59 поранених в результаті російської ракетної атаки на Київ, яка влучила в житловий будинок, за даними Генеральної прокуратури.

Війна • 8 липня, 13:26 • 27291 перегляди

Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф зросла до 96, серед них - троє дітей

96 людей, у тому числі 3 дітей, були поранені в результаті російської атаки на Київ. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.

Війна • 8 липня, 12:56 • 16138 перегляди

Жертвами атаки рф у Києві вже стало 9 людей, ще 33 постраждали - Офіс Генпрокурора

Дев'ять людей загинули і 33 отримали поранення в результаті масованого ракетного удару росії по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру в 7 районах.

Війна • 8 липня, 09:53 • 25157 перегляди

У Києві кількість постраждалих через удар рф зросла до 25 - ДСНС

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського ракетного удару в Києві загинули 8 людей, 25 отримали поранення.

Війна • 8 липня, 09:46 • 58149 перегляди

Атака рф на Київ: ДСНС повідомляє про збільшення кількості жертв до 8

За попередніми даними, 8 людей загинули і 15 отримали поранення в результаті російської ракетної атаки на Київ, рятувальні роботи тривають у кількох районах міста.

Війна • 8 липня, 09:34 • 88654 перегляди

Ракетний удар рф по Києву: падіння уламків зафіксували у 7 районах, ДСНС показала наслідки

Російська ракетна атака на Київ спричинила наслідки у 7 районах міста, у тому числі у лікарні та житлових будинках, що призвело до жертв та пожеж.

Війна • 8 липня, 08:45 • 46425 перегляди

Атака рф на Київ: уламки впали у 6 районах

Під час російського ракетного удару по Києву уламки впали в 6 районах - Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському - спричинивши пошкодження будівель, зокрема пожежу в житловому будинку.

Війна • 8 липня, 08:08 • 57653 перегляди

У Києві ще вибух - мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та падіння уламків у багатьох районах української столиці під час масованого ракетного обстрілу з боку росії.

Війна • 8 липня, 07:58 • 69895 перегляди

Атака рф на Київ: повідомляється про падіння уламків в одному з районів

Ракетний удар по Києву спричинив падіння уламків у Солом'янському районі, аварійні служби реагують та оцінюють потенційні збитки та жертви.

Війна • 8 липня, 07:47 • 56623 перегляди