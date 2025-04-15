Солом'янський район

38-річний житель Києва, за даними поліції, у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування будівлі в урядовому кварталі. Після перевірки інформація не підтвердилась, зловмиснику загрожує до 6 років ув'язнення.
Після ракетного удару РФ у Деснянському районі Києва знайдено уламки ракети. Мер Віталій Кличко повідомив, що фахівці працюють на місці події в лісопарковій зоні.
У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено три приватні будинки, склад та два автомобілі. Інформації про постраждалих немає, на місці працюють слідчо-оперативні групи.
Уламки ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши автомобілі, дах будинку та супермаркет. За даними КМВА, внаслідок атаки рф на столицю постраждалих не зафіксовано.
У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.
Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.
У Києві зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах. У Солом'янському районі виникла пожежа, ймовірно через падіння уламків. За попередніми даними, постраждалих немає.
Під час атаки рф на Київ уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламок пробив дах мікроавтобуса, інформація про постраждалих уточнюється.
Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.
За попередньою інформацією, у Солом'янському районі Києва впав уламок ракети. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що всі служби прямують на місце події.
У Києві на проспекті Валерія Лобановського проводяться ремонтні роботи, що ускладнюють рух транспорту в напрямку Севастопольської площі. Патрульна поліція закликає враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.
Четверо чоловіків підозрюються у тому, що викрали 29-річного іноземця в Києві, змусили перевести біткоїни та вбили. Поліція затримала злочинців, фігурантам загрожує довічне ув'язнення за вбивство, розбій та викрадення.
За даними голови Київської міської військової адміністрації, в результаті масованого російського ракетного удару по Києву загинуло 27 осіб, у тому числі 3 дітей, 82 людини отримали поранення.
Російський ракетний удар по Києву, Україна, призвів до загибелі 23 осіб, у тому числі двох дітей, і поранення 86 осіб, причому жертви були зафіксовані в багатьох районах міста.
В результаті масованого ракетного удару Росії по Києву 22 людини загинули і 82 отримали поранення, були зафіксовані пошкодження в 7 районах міста, включаючи руйнування частини дитячої лікарні "Охматдит".
російська ракетна атака на Київ, у тому числі на дитячу лікарню "Охматдит", вбила 22 людини і 72 отримали поранення, що викликало заклики з боку Німеччини і Франції посилити підтримку України і засудити "варварські" військові злочини росії.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті масованого російського ракетного удару в Києві загинули 22 людини і 72 отримали поранення.
Київ оголосив 9 липня Днем жалоби з приспущеними прапорами і забороною розважальних заходів у зв'язку з терористичною атакою Росії на цивільні об'єкти, в результаті якої загинула 21 і було поранено 65 осіб.
Під час ранкової атаки російської армії 32 тис людей укривалися від обстрілів на станціях столичного метрополітену, у тому числі майже 2,2 тисячі дітей.
Російські ракетні удари по Києву, в тому числі по дитячій лікарні, житловим будинкам та медичним установам, призвели до жертв і руйнувань у багатьох районах столиці.
21 людина загинула, 65 отримали поранення, 7 врятовано внаслідок ворожої атаки на Київ. Досі триває ліквідація наслідків у Дніпровському, Шевченківському та Солом'янському районах.
Двоє дітей були серед 19 загиблих і 59 поранених в результаті російської ракетної атаки на Київ, яка влучила в житловий будинок, за даними Генеральної прокуратури.
96 людей, у тому числі 3 дітей, були поранені в результаті російської атаки на Київ. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці.
Дев'ять людей загинули і 33 отримали поранення в результаті масованого ракетного удару росії по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру в 7 районах.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського ракетного удару в Києві загинули 8 людей, 25 отримали поранення.
За попередніми даними, 8 людей загинули і 15 отримали поранення в результаті російської ракетної атаки на Київ, рятувальні роботи тривають у кількох районах міста.
Російська ракетна атака на Київ спричинила наслідки у 7 районах міста, у тому числі у лікарні та житлових будинках, що призвело до жертв та пожеж.
Під час російського ракетного удару по Києву уламки впали в 6 районах - Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському - спричинивши пошкодження будівель, зокрема пожежу в житловому будинку.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та падіння уламків у багатьох районах української столиці під час масованого ракетного обстрілу з боку росії.
Ракетний удар по Києву спричинив падіння уламків у Солом'янському районі, аварійні служби реагують та оцінюють потенційні збитки та жертви.