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Ризики повторних ударів 17 червня ускладнювали роботу рятувальників під час обстрілів - ДСНС

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Вночі 17 червня повітряні тривоги ускладнювали роботу рятувальників, оскільки росіяни цілеспрямовано атакують їх. У Києві кількість жертв атаки рф зросла до 26 осіб.

Ризики повторних ударів 17 червня ускладнювали роботу рятувальників під час обстрілів - ДСНС

В ніч на 17 число ризики повторних ударів, через які була повітряна тривога, ускладнювали роботу рятувальників під час обстрілів. Необхідно дотримуватися певних алгоритмів, щоб зберегти їх життя, оскільки багато випадків, коли росіяни цілеспрямовано б'ють по рятувальниках, пояснив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

В ніч на 17 число повітряні тривоги вночі були постійно. Відповідно до статуту дій рятувальників в надзвичайних ситуаціях, з метою зберегти життя є встановлені алгоритми. Їх відвід, роззосередження, проведення розвідки, зокрема і повітряної розвідки. Повторні удари і, відповідно, повітряні тривоги, ускладнюють роботу та роблять її більш довшою, на жаль, за часом

- пояснив пресофіцер.

Хорунжий також нагадав, що рятувальники гинуть і зазнають поранень через те, що росіяни цілеспрямовано атакують їх.

Було багато випадків, коли рятувальники гинули під час повторних атак, отримували поранення. У нас є інформація, що один з підрозділів у Херсонській області був атакований FPV-дронами

- нагадав Хорунжий. 

Доповнення

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі у Києві забрав життя уже 21 людини. Він зазначив, що ця цифра доводить загальну кількість жертв атаки рф на столицю 17 червня до 26 осіб.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаКиївКиївщина
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Херсонська область
Солом'янський район
Україна
Kyiv
Tesla
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