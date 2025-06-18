Риски повторных ударов 17 июня осложняли работу спасателей во время обстрелов - ГСЧС

В ночь на 17 число риски повторных ударов, из-за которых была воздушная тревога, усложняли работу спасателей во время обстрелов. Необходимо соблюдать определенные алгоритмы, чтобы сохранить их жизни, поскольку много случаев, когда россияне целенаправленно бьют по спасателям, пояснил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

В ночь на 17 число воздушные тревоги ночью были постоянно. В соответствии с уставом действий спасателей в чрезвычайных ситуациях, с целью сохранить жизнь установлены алгоритмы. Их отвод, рассредоточение, проведение разведки, в том числе и воздушной разведки. Повторные удары и, соответственно, воздушные тревоги, усложняют работу и делают ее более долгой, к сожалению, по времени - пояснил пресс-офицер.

Хорунжий также напомнил, что спасатели гибнут и получают ранения из-за того, что россияне целенаправленно атакуют их.

Было много случаев, когда спасатели погибали во время повторных атак, получали ранения. У нас есть информация, что одно из подразделений в Херсонской области было атаковано FPV-дронами - напомнил Хорунжий.

Дополнение

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что российский ракетный удар по девятиэтажке в Соломенском районе в Киеве унес жизни уже 21 человека. Он отметил, что эта цифра доводит общее количество жертв атаки рф на столицу 17 июня до 26 человек.