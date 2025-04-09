Соломенский район

38-летний житель Киева, по данным полиции, в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании здания в правительственном квартале. После проверки информация не подтвердилась, злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.
После ракетного удара РФ в Деснянском районе Киева найдены обломки ракеты. Мэр Виталий Кличко сообщил, что специалисты работают на месте происшествия в лесопарковой зоне.
В Киевской области в результате российской атаки повреждены три частных дома, склад и два автомобиля. Информации о пострадавших нет, на месте работают следственно-оперативные группы.
Обломки ракет упали в трех районах Киева, повредив автомобили, крышу дома и супермаркет. По данным КГВА, в результате атаки рф на столицу пострадавших не зафиксировано.
В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.
Во время ракетной атаки на Киев осколки повредили крышу многоэтажки и упали на территорию школы. В других районах обломки повредили автомобиль и упали на открытых территориях, пострадавших нет.
В Киеве зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах. В Соломенском районе возник пожар, вероятно из-за падения обломков. По предварительным данным, пострадавших нет.
Во время атаки рф на Киев обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В Голосеевском районе обломок пробил крышу микроавтобуса, информация о пострадавших уточняется.
Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.
По предварительной информации, в Соломенском районе Киева упал обломок ракеты. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что все службы направляются на место происшествия.
В Киеве на проспекте Валерия Лобановского проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта в направлении Севастопольской площади. Патрульная полиция призывает учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Четверо мужчин подозреваются в том, что похитили 29-летнего иностранца в Киеве, заставили перевести биткоины и убили. Полиция задержала преступников, фигурантам грозит пожизненное заключение за убийство, разбой и похищение.
По данным главы Киевской городской военной администрации, в результате массированного российского ракетного удара по Киеву погибло 27 человек, в том числе 3 детей, 82 человека получили ранения.
Российский ракетный удар по Киеву, Украина, привел к гибели 23 человек, в том числе двух детей, и ранению 86 человек, причем жертвы были зафиксированы во многих районах города.
В результате массированного ракетного удара России по Киеву 22 человека погибли и 82 получили ранения, были зафиксированы повреждения в 7 районах города, включая разрушение части детской больницы "Охматдет".
российская ракетная атака на Киев, в том числе на детскую больницу "Охматдет", убила 22 человека и 72 получили ранения, что вызвало призывы со стороны Германии и Франции усилить поддержку Украины и осудить "варварские" военные преступления россии.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированного российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека и 72 получили ранения.
Киев объявил 9 июля Днем траура с приспущенными флагами и запретом развлекательных мероприятий в связи с террористической атакой России на гражданские объекты, в результате которой погиб 21 и были ранены 65 человек.
Во время утренней атаки российской армии 32 тыс человек укрывались от обстрелов на станциях столичного метрополитена, в том числе почти 2,2 тысячи детей.
Российские ракетные удары по Киеву, в том числе по детской больнице, жилым домам и медицинским учреждениям, привели к жертвам и разрушениям во многих районах столицы.
21 человек погиб, 65 получили ранения, 7 спасены в результате вражеской атаки на Киев. До сих пор продолжается ликвидация последствий в Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах.
Двое детей были среди 19 погибших и 59 раненых в результате российской ракетной атаки на Киев, которая попала в жилой дом, по данным Генеральной прокуратуры.
96 человек, в том числе 3 детей, были ранены в результате российской атаки на Киев. 52 раненых госпитализировали. Остальным - оказали помощь на месте.
Девять человек погибли и 33 получили ранения в результате массированного ракетного удара россии по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в 7 районах.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 8 человек, 25 получили ранения.
По предварительным данным, 8 человек погибли и 15 получили ранения в результате российской ракетной атаки на Киев, спасательные работы продолжаются в нескольких районах города.
Российская ракетная атака на Киев вызвала последствия в 7 районах города, в том числе в больнице и жилых домах, что привело к жертвам и пожарам.
Во время российского ракетного удара по Киеву обломки упали в 6 районах - Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском - вызвав повреждения зданий, в частности пожар в жилом доме.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков во многих районах украинской столицы во время массированного ракетного обстрела со стороны россии.
Ракетный удар по Киеву вызвал падение обломков в Соломенском районе, аварийные службы реагируют и оценивают потенциальные убытки и жертвы.