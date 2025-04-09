Соломенский район

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28848 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Деснянском районе Киева обнаружили обломки ракеты после атаки рф

После ракетного удара РФ в Деснянском районе Киева найдены обломки ракеты. Мэр Виталий Кличко сообщил, что специалисты работают на месте происшествия в лесопарковой зоне.

Война • 7 октября, 11:00 • 32918 просмотра

В полиции показали последствия атаки рф по территории Киевской области

В Киевской области в результате российской атаки повреждены три частных дома, склад и два автомобиля. Информации о пострадавших нет, на месте работают следственно-оперативные группы.

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Последствия атаки рф на Киев: повреждены машины, крыша жилого дома и кровля супермаркета

Обломки ракет упали в трех районах Киева, повредив автомобили, крышу дома и супермаркет. По данным КГВА, в результате атаки рф на столицу пострадавших не зафиксировано.

Война • 7 октября, 08:30 • 35374 просмотра

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, который возник из-за атаки рф. Обломки ракеты упали возле супермаркета

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.

Война • 7 октября, 07:00 • 24694 просмотра

Атака "Кинжалов" на Киев: один из обломков упал на территорию школы

Во время ракетной атаки на Киев осколки повредили крышу многоэтажки и упали на территорию школы. В других районах обломки повредили автомобиль и упали на открытых территориях, пострадавших нет.

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В Киеве пожар в Соломенском районе, возможно из-за обломков ракеты - мэр

В Киеве зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах. В Соломенском районе возник пожар, вероятно из-за падения обломков. По предварительным данным, пострадавших нет.

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В Киеве обломки вражеских ракет упали в трех районах: Кличко рассказал о повреждениях

Во время атаки рф на Киев обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В Голосеевском районе обломок пробил крышу микроавтобуса, информация о пострадавших уточняется.

Война • 7 октября, 06:24 • 20605 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.

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Обломок ракеты упал в одном из районов Киева - мэр

По предварительной информации, в Соломенском районе Киева упал обломок ракеты. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что все службы направляются на место происшествия.

Война • 7 октября, 05:53 • 16015 просмотра

В Киеве затруднено движение на Лобановского: что известно

В Киеве на проспекте Валерия Лобановского проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта в направлении Севастопольской площади. Патрульная полиция призывает учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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В Киеве похитили и убили иностранца ради биткоинов на миллионы гривен - полиция

Четверо мужчин подозреваются в том, что похитили 29-летнего иностранца в Киеве, заставили перевести биткоины и убили. Полиция задержала преступников, фигурантам грозит пожизненное заключение за убийство, разбой и похищение.

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Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

По данным главы Киевской городской военной администрации, в результате массированного российского ракетного удара по Киеву погибло 27 человек, в том числе 3 детей, 82 человека получили ранения.

Война • 8 июля, 18:33 • 56168 просмотра

Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших возросло до 23, а количество раненых - до 86

Российский ракетный удар по Киеву, Украина, привел к гибели 23 человек, в том числе двух детей, и ранению 86 человек, причем жертвы были зафиксированы во многих районах города.

Война • 8 июля, 17:02 • 23426 просмотра

Последствия утреннего удара рф по Киеву: разрушения в семи районах, более сотни пострадавших, среди которых дети

В результате массированного ракетного удара России по Киеву 22 человека погибли и 82 получили ранения, были зафиксированы повреждения в 7 районах города, включая разрушение части детской больницы "Охматдет".

Война • 8 июля, 16:12 • 30504 просмотра

"Наша поддержка Украины должна быть усилена": МИД Франции и Германии отреагировали на удар по "Охматдету"

российская ракетная атака на Киев, в том числе на детскую больницу "Охматдет", убила 22 человека и 72 получили ранения, что вызвало призывы со стороны Германии и Франции усилить поддержку Украины и осудить "варварские" военные преступления россии.

Война • 8 июля, 14:39 • 32456 просмотра

Массированная ракетная атака рф: в Киеве количество жертв возросло до 22

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированного российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека и 72 получили ранения.

Война • 8 июля, 14:19 • 23670 просмотра

Массированный ракетный удар по столице: завтра в Киеве День траура по погибшим

Киев объявил 9 июля Днем траура с приспущенными флагами и запретом развлекательных мероприятий в связи с террористической атакой России на гражданские объекты, в результате которой погиб 21 и были ранены 65 человек.

Война • 8 июля, 14:06 • 20849 просмотра

Во время массированной ракетной атаки на Киев на станциях метро укрывались 32 тыс. человек - Поворозник

Во время утренней атаки российской армии 32 тыс человек укрывались от обстрелов на станциях столичного метрополитена, в том числе почти 2,2 тысячи детей.

Общество • 8 июля, 13:52 • 24137 просмотра

Последствия ракетного удара рф: в столице разбирают завалы больницы и разрушенных жилых домов

Российские ракетные удары по Киеву, в том числе по детской больнице, жилым домам и медицинским учреждениям, привели к жертвам и разрушениям во многих районах столицы.

Война • 8 июля, 13:38 • 24908 просмотра

В результате российской атаки на Киев уже известно о 21 погибшем - ГСЧС

21 человек погиб, 65 получили ранения, 7 спасены в результате вражеской атаки на Киев. До сих пор продолжается ликвидация последствий в Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах.

Война • 8 июля, 13:38 • 24690 просмотра

Среди жертв атаки рф на Киев двое детей, которых достали из-под завалов - Офис Генпрокурора

Двое детей были среди 19 погибших и 59 раненых в результате российской ракетной атаки на Киев, которая попала в жилой дом, по данным Генеральной прокуратуры.

Война • 8 июля, 13:26 • 27287 просмотра

Количество пострадавших в Киеве в результате атаки рф возросло до 96, среди них - трое детей

96 человек, в том числе 3 детей, были ранены в результате российской атаки на Киев. 52 раненых госпитализировали. Остальным - оказали помощь на месте.

Война • 8 июля, 12:56 • 16134 просмотра

Жертвами атаки рф в Киеве уже стало 9 человек, еще 33 пострадали - Офис Генпрокурора

Девять человек погибли и 33 получили ранения в результате массированного ракетного удара россии по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в 7 районах.

Война • 8 июля, 09:53 • 25145 просмотра

В Киеве количество пострадавших из-за удара рф возросло до 25 - ГСЧС

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 8 человек, 25 получили ранения.

Война • 8 июля, 09:46 • 58138 просмотра

Атака рф на Киев: ГСЧС сообщает об увеличении количества жертв до 8

По предварительным данным, 8 человек погибли и 15 получили ранения в результате российской ракетной атаки на Киев, спасательные работы продолжаются в нескольких районах города.

Война • 8 июля, 09:34 • 88643 просмотра

Ракетный удар рф по Киеву: падение обломков зафиксировали в 7 районах, ГСЧС показала последствия

Российская ракетная атака на Киев вызвала последствия в 7 районах города, в том числе в больнице и жилых домах, что привело к жертвам и пожарам.

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Атака рф на Киев: обломки упали в 6 районах

Во время российского ракетного удара по Киеву обломки упали в 6 районах - Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском - вызвав повреждения зданий, в частности пожар в жилом доме.

Война • 8 июля, 08:08 • 57644 просмотра

В Киеве еще взрыв - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и падении обломков во многих районах украинской столицы во время массированного ракетного обстрела со стороны россии.

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Атака рф на Киев: сообщается о падении обломков в одном из районов

Ракетный удар по Киеву вызвал падение обломков в Соломенском районе, аварийные службы реагируют и оценивают потенциальные убытки и жертвы.

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