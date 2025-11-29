$42.190.00
Уже 27 пострадавших в Киеве от атаки РФ: показали новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате массированной комбинированной атаки РФ на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 27 человек, двое погибли. 17 пострадавших, включая ребенка, госпитализированы.

Уже 27 пострадавших в Киеве от атаки РФ: показали новые кадры последствий

Число пострадавших в результате массированной комбинированной атаки РФ на Киев в ночь на 29 ноября возросло до 27, два человека погибли, сообщил в субботу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

27 пострадавших в результате ночной атаки врага на столицу. 17 из них, в том числе один ребенок, медики госпитализировали. Двое человек погибли.

- сообщил Кличко.

ГСЧС показала новые кадры последствий.

По данным ГСЧС, есть последствия в 7 районах:

  • Шевченковский район: поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку;
    • Соломенский район: обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию внешнего утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте. По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом — без последующего возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, ликвидация продолжается;
      • Святошинский район: попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов. Еще по одному адресу произошло попадание в двухэтажный частный дом. Пожар локализован;
        • Днепровский район: попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций;
          • Дарницкий район: в результате падения ракеты во дворе 9-этажки, произошел пожар на 5-7 этажах. 1 человек погиб, 6 человек пострадали, 1 из них госпитализирован. Пожары ликвидированы. По одному из адресов произошло попадание в автомобили, припаркованные возле одного из торговых центров города. Пожар ликвидирован;
            • Оболонский район: в результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Спасатели продолжают ликвидировать пожар;
              • Голосеевский район: Падение обломков вражеского БпЛА повлекло возгорание гаражей. В настоящее время пожар локализован.

                Напомним

                Ранее было известно о 2 погибших и 15 пострадавших из-за атаки РФ в Киеве.

                Атака РФ по Киеву: уже 2 погибших и 15 пострадавших29.11.25, 08:07 • 1894 просмотра

                Юлия Шрамко

