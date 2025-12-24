$42.100.05
14:18 • 318 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 2128 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 13571 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 12267 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 15343 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 32575 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48316 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 65601 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 72261 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42223 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
публикации
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
13:26 • 2128 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:46 • 13571 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 65601 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 40403 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 72261 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Президент Зеленский сообщил о корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по энергетическим объектам. Украина рассматривает это как фактор, затягивающий войну.

Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи

Были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, передает УНН.

Фиксируем увеличение связей россии с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики.

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, такие случаи в Украине рассматривают как деятельность, позволяющую россии затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами. Спасибо всем, кто помогает Украине! 

- резюмировал Глава государства.

"Орешник" в беларуси и состояние российского военного производства: Зеленский заслушал руководителя Службы внешней разведки24.12.25, 16:06 • 304 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Китай
Владимир Зеленский
Украина