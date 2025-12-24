Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи

Были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, передает УНН.

Фиксируем увеличение связей россии с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. - сообщил Зеленский.

По словам Президента, такие случаи в Украине рассматривают как деятельность, позволяющую россии затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами. Спасибо всем, кто помогает Украине! - резюмировал Глава государства.

