Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по энергетическим объектам. Украина рассматривает это как фактор, затягивающий войну.
Были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, передает УНН.
Фиксируем увеличение связей россии с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики.
По словам Президента, такие случаи в Украине рассматривают как деятельность, позволяющую россии затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными.
Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами. Спасибо всем, кто помогает Украине!
