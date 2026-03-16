Невероятный результат на Оскаре-2026: победа сразу двух короткометражных фильмов

Нынешняя церемония 98-й премии "Оскар" подарила зрителям неожиданный и редкий момент: в категории "Лучший короткометражный фильм" победу разделили сразу две ленты. Такие результаты случаются крайне редко и делают событие еще более обсуждаемым, передает УНН.

Детали

Лауреатами премии стали ленты "Певцы" и "Два человека, обменивающиеся слюной". Фильм "Певцы" рассказывает историю людей в баре, где музыкальный конкурс становится поводом открыться, найти общий язык и установить эмоциональную связь между персонажами.

"Два человека, обменивающиеся слюной" показывает сатирическую драму в обществе с абсурдными правилами, где поцелуй запрещен, и из-за этого разворачивается непростая история близости между двумя женщинами.

Оба фильма получили награду за уникальный подход к повествованию, постановку и актерскую игру. Это доказывает, что даже в коротком формате можно создавать истории, которые глубоко трогают зрителя.

Среди других номинантов были короткометражки "Следы мясника", "Друг Дороти" и "Периодическая драма Джейн Остин", которые хоть и не получили Оскара, но привлекли внимание жюри своей оригинальностью и высоким уровнем постановки, подтверждая, что современное короткометражное кино остается многогранным и интересным.

Напомним

Художница по костюмам Кейт Хоули получила Оскар в категории "Лучший дизайн костюмов" за работу над фильмом Франкенштейн. Ее костюмы отметили за сочетание художественной точности, атмосферы и глубокого понимания персонажей, что создало уникальный визуальный мир ленты.

