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Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве

Киев • УНН

 • 9314 просмотра

В Киеве Mercedes на большой скорости влетел в пешеходную зону. В результате аварии четыре человека погибли, еще трое получили травмы.

Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве

В распоряжении редакции УНН появилось видео момента жуткого ДТП, в котором погибли четыре человека и еще три - получили ранения.

Детали

Авария произошла около 17:30 на перекрестке  улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону. 

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются.

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев