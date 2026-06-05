Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Киев • УНН
В Киеве Mercedes на большой скорости влетел в пешеходную зону. В результате аварии четыре человека погибли, еще трое получили травмы.
В распоряжении редакции УНН появилось видео момента жуткого ДТП, в котором погибли четыре человека и еще три - получили ранения.
Детали
Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.
Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четверо граждан, еще трое получили травмы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка полиции Киева и патрульные. Все обстоятельства устанавливаются.