США продолжают переговоры о производстве Patriot в Украине несмотря на сомнения Трампа — СМИ

$44.7651.67
ukenru
15:37 • 772 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
12:31 • 14026 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
10:17 • 21685 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 27492 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 23456 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 24534 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 46741 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 45638 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 41129 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 51518 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
50%
752мм
Популярные новости
Часть Одессы осталась без света из-за локальной аварии после атаки рф - ДТЭКPhoto9 августа, 06:25 • 5688 просмотра
"Мадяр" подтвердил уничтожение позиций С-400 в Геленджике и ещё четырёх элементов ПВО рф9 августа, 06:45 • 12046 просмотра
Движение к пунктам пропуска на границе Украины с Молдовой ограничено из-за российских ударовVideo9 августа, 07:30 • 4290 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 13366 просмотра
Полное солнечное затмение 12 августа: что увидят в Украине и где Солнце исчезнет полностью10:34 • 6724 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 52076 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 49316 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 87713 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 70702 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 75939 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Одесса
Харьков
Одесская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта09:54 • 13387 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 87981 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 109388 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 140105 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 212633 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетная система С-400
The Washington Post

США продолжают переговоры о производстве Patriot в Украине несмотря на сомнения Трампа — СМИ

Киев • УНН

 • 8085 просмотра

Переговоры продолжаются, несмотря на заявления Трампа об отсутствии сделки. Рассматриваются варианты производства компонентов в Украине со сборкой в Европе.

США продолжают переговоры о производстве Patriot в Украине несмотря на сомнения Трампа — СМИ

США продолжают переговоры о разрешении Украине производить противоракетные комплексы Patriot, которые Киеву остро необходимы для защиты от российских атак, даже после того, как американский лидер Дональд Трамп выразил сомнение в возможности такого соглашения. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом обсуждений, передает УНН.

Детали

Обсуждения включают вариант, согласно которому Украина будет производить некоторые компоненты для окончательной сборки в других странах Европы, добавили источники.

Издание отмечает, что Киев стремится увеличить количество PAC-3, новейшего типа ракет Patriot и одного из немногих видов оружия, способных сбивать баллистические ракеты, которые Россия запускает по Украине во все большем количестве.

Контекст

В субботу Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что у страны закончились противоракетные комплексы Patriot и что из 27 баллистических ракет, выпущенных Москвой в тот день, была сбита лишь одна.

Во время встречи с Зеленским в Анкаре, Турция, в прошлом месяце Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство PAC-3, что станет поддержкой для Киева.

Однако на прошлой неделе Трамп, по всей видимости, изменил свою позицию после встречи с Зеленским в Белом доме, которая, по словам двух источников, оказалась непростой. Он заявил журналистам, что США не согласились разрешить Украине производить ракеты "Патриот" и что США должны быть "очень осторожными, разрешая кому-либо их производить".

США ведут переговоры о предоставлении Украине технологий Patriot - СМИ02.08.26, 20:03 • 6917 просмотров

Добавим

Призывы Зеленского к внутреннему производству перехватчиков, необходимых для системы "Патриот", в значительной степени откладывались Вашингтоном на время войны из-за опасений по поводу безопасности, высказанных руководителями промышленности и американскими военными чиновниками, сообщили три источника.

Посол Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер сейчас возглавляет усилия по достижению соглашения и в прошлом месяце посетил Киев, чтобы обсудить этот вопрос и оценить варианты с украинскими чиновниками и руководителями оборонной промышленности, сообщили четыре источника.

"Никакого распоряжения о прекращении обсуждений не было", — сказал один из источников, добавив, что переговоры продолжаются с американскими производителями оружия, военными чиновниками и другими сторонами.

Белый дом отказался комментировать этот вопрос.

По словам четырех источников, рассматриваемые варианты включают производство компонентов Patriot в Украине и их отправку в Германию для окончательной сборки, включение Украины в существующую американо-европейскую программу создания перехватчика Patriot, а также разрешение Киеву создать более дешевую версию PAC-3.

"Уитакер использовал свой визит в Киев в прошлом месяце, чтобы "изучить возможности сотрудничества в области инноваций на поле боя, таких как беспилотники, которые принесут пользу американским военнослужащим", — сказал его пресс-секретарь, не упомянув конкретно инициативы Patriot.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что США "изучают несколько потенциальных путей для будущего оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной", добавив, что любое соглашение должно уделять приоритетное внимание безопасности американских технологий.

Трамп в ответ на просьбу Зеленского о ракетах для Patriot заявил о дефиците и потребностях США - FT05.08.26, 12:37 • 10974 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Белый дом
Reuters
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Европа
Германия
Анкара
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина