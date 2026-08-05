США продолжают переговоры о производстве Patriot в Украине несмотря на сомнения Трампа — СМИ

США продолжают переговоры о разрешении Украине производить противоракетные комплексы Patriot, которые Киеву остро необходимы для защиты от российских атак, даже после того, как американский лидер Дональд Трамп выразил сомнение в возможности такого соглашения. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом обсуждений, передает УНН.

Детали

Обсуждения включают вариант, согласно которому Украина будет производить некоторые компоненты для окончательной сборки в других странах Европы, добавили источники.

Издание отмечает, что Киев стремится увеличить количество PAC-3, новейшего типа ракет Patriot и одного из немногих видов оружия, способных сбивать баллистические ракеты, которые Россия запускает по Украине во все большем количестве.

Контекст

В субботу Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что у страны закончились противоракетные комплексы Patriot и что из 27 баллистических ракет, выпущенных Москвой в тот день, была сбита лишь одна.

Во время встречи с Зеленским в Анкаре, Турция, в прошлом месяце Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство PAC-3, что станет поддержкой для Киева.

Однако на прошлой неделе Трамп, по всей видимости, изменил свою позицию после встречи с Зеленским в Белом доме, которая, по словам двух источников, оказалась непростой. Он заявил журналистам, что США не согласились разрешить Украине производить ракеты "Патриот" и что США должны быть "очень осторожными, разрешая кому-либо их производить".

США ведут переговоры о предоставлении Украине технологий Patriot - СМИ

Добавим

Призывы Зеленского к внутреннему производству перехватчиков, необходимых для системы "Патриот", в значительной степени откладывались Вашингтоном на время войны из-за опасений по поводу безопасности, высказанных руководителями промышленности и американскими военными чиновниками, сообщили три источника.

Посол Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер сейчас возглавляет усилия по достижению соглашения и в прошлом месяце посетил Киев, чтобы обсудить этот вопрос и оценить варианты с украинскими чиновниками и руководителями оборонной промышленности, сообщили четыре источника.

"Никакого распоряжения о прекращении обсуждений не было", — сказал один из источников, добавив, что переговоры продолжаются с американскими производителями оружия, военными чиновниками и другими сторонами.

Белый дом отказался комментировать этот вопрос.

По словам четырех источников, рассматриваемые варианты включают производство компонентов Patriot в Украине и их отправку в Германию для окончательной сборки, включение Украины в существующую американо-европейскую программу создания перехватчика Patriot, а также разрешение Киеву создать более дешевую версию PAC-3.

"Уитакер использовал свой визит в Киев в прошлом месяце, чтобы "изучить возможности сотрудничества в области инноваций на поле боя, таких как беспилотники, которые принесут пользу американским военнослужащим", — сказал его пресс-секретарь, не упомянув конкретно инициативы Patriot.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что США "изучают несколько потенциальных путей для будущего оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной", добавив, что любое соглашение должно уделять приоритетное внимание безопасности американских технологий.

Трамп в ответ на просьбу Зеленского о ракетах для Patriot заявил о дефиците и потребностях США - FT