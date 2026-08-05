Еврокомиссия стремится помочь Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти

Европейская комиссия собирается помочь Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти, сообщила во время брифинга в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен 4 августа, пишет УНН.

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"Во-первых, наша цель — запретить все российские энергоносители на европейских рынках, и мы движемся к успешному завершению этой стратегии. Российская нефть подпадает под санкции. За исключением Венгрии и Словакии, и поэтому по причинам, которые они обозначили во время переговоров о предоставлении им исключения, у них есть разрешение", — указала пресс-секретарь Еврокомиссии.

И им разрешено импортировать российскую нефть, но, конечно, мы тесно сотрудничаем как с Венгрией, так и со Словакией, чтобы помочь им диверсифицироваться и отказаться от российской нефти — подчеркнула Итконен.

"И в настоящее время у них есть возможность это сделать, и мы также одновременно параллельно работаем над предложением запретить импорт российской нефти в ЕС, и это будет сделано в ближайшее время", — добавила она.

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В настоящее время россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" в рамках исключения из санкций ЕС, введённых в связи с войной рф против Украины.