В Киеве во время атаки рф вспыхнула 20-этажка, также горят склады в нескольких районах
Киев • УНН
Российская баллистическая атака вызвала пожар в 20-этажном доме в Оболонском районе и возгорание складов в Святошинском и Деснянском районах. Обломки ракеты упали возле жилого дома, информация о пострадавших уточняется.
В Киеве в результате российской баллистической атаки возник пожар в 20-этажном жилом доме в Оболонском районе. Также зафиксировано возгорание складских помещений в нескольких районах столицы. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
По информации КГВА, около 00:58 стало известно о возгорании в 20-этажном жилом доме в Оболонском районе. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы.
Ранее администрация сообщала о пожарах на складских объектах в Оболонском и Святошинском районах. Позже поступила предварительная информация о возгорании складского здания также в Деснянском районе.
Атака продолжается
Кроме того, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе обломки ракеты упали возле жилого дома.
В Деснянском районе тоже возгорание в складском помещении. Также обломки ракеты упали возле жилого дома. На город еще летят ракеты. Оставайтесь в укрытиях!
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. В КГВА подчеркивают, что угроза применения баллистических ракет остается высокой, а жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.
россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице прозвучала серия взрывов05.08.26, 00:29 • 35383 просмотра