В Польше 18-летнего украинца отправили под стражу после нападения с ножом на польку
Киев • УНН
Во Вроцлаве суд отправил под стражу 18-летнего украинца, подозреваемого в покушении на убийство 30-летней польки. Женщину спасли врачи, юноше грозит пожизненное заключение.
В польском Вроцлаве суд отправил под стражу на три месяца 18-летнего гражданина Украины, которого подозревают в покушении на убийство 30-летней польки. Женщина получила многочисленные ножевые ранения, однако врачам удалось спасти её жизнь. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошёл 1 августа примерно в 21:00 на лестничной площадке одного из домов в районе Мухобур во Вроцлаве. По данным следствия, юноша напал на 30-летнюю польку и несколько раз ударил её ножом в шею и грудную клетку.
Женщину в критическом состоянии госпитализировали, врачам удалось спасти её, уже сегодня её выписали из больницы. За преступление парню грозит пожизненное лишение свободы.
Украинца обвинили в покушении на убийство, он вины не признал и отказался давать показания. По данным прокуратуры.
Нападение с ножом на польку во Вроцлаве - 18-летнему украинцу предъявлено обвинение03.08.26, 21:17 • 10740 просмотров