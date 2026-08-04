Белые цветы, вышиванки и флаги: в Киеве простились с 20-летней медичкой, погибшей, спасая людей, во время атаки ВС РФ

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Во вторник, 4 августа, в Киеве простились с 20-летней Виталиной Яровенко - инструктором Школы Киево-Могилянской академии, которая погибла в ночь на 1 августа, когда спасала людей во время массированного ракетного обстрела Киева. Об этом сообщает УНН.

Детали

Погибшую отпевали в Михайловском Златоверхом соборе. На церемонию прощания многие люди пришли в вышиванках и белой одежде и принесли букеты белых цветов. Такую просьбу ко всем выразила мать девушки Наталья Корецкая-Яровенко.

Прошу надевать светлую одежду, чтобы ей было не так грустно, можно вышиванки - написала женщина на своей странице в социальной сети Facebook.

Она также попросила принести флаги и подготовить слова песни "Воля" Maryna Kurt, чтобы спеть её для Виталины.

После этого её память почтили минутой молчания на Майдане Независимости. Похоронили Виталину Яровенко на Берковецком кладбище возле Аллеи героев.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Что известно о Виталине Яровенко

Девушка родилась 16 апреля 2006 года. Была студенткой Киево-Могилянской академии - училась на 4-м курсе факультета здравоохранения, социальной работы и психологии.

Кроме того, она была активной общественной деятельницей, часто участвовала в акциях с требованиями вернуть из плена защитников Мариуполя. Виталина также была волонтёркой и организовывала сборы в поддержку украинских военных.

На место попадания одной из ракет, выпущенных всу рф, Виталина приехала как доброволец, ведь была в составе медицинского батальона. Этой ночью девушка как раз заступила на дежурство. Её зоной ответственности был Левый берег столицы.

Инструктор оказывала пострадавшим медицинскую помощь, когда медэкипаж попал под повторный ракетный удар. От полученных ранений девушка погибла.

Она шла спасать людей, а сама погибла от повторных ударов ракет. Она спасала людей, учила и готовилась оборонять Киев - написала о Виталине её мама на странице в соцсети.

Добрыми словами вспоминают погибшую также её побратимы и посестры.

Виталина была из тех, кто учит других не словами, а собственным примером. Та, о ком можно действительно сказать: человек доброй воли. Её выбор этой ночью был таким же, как и вся её жизнь: быть рядом с теми, кому нужна помощь, несмотря ни на что - говорится на странице Военной школы КМА в Facebook.

О гибели молодой медички написала даже Первая Леди Украины. Елена Зеленская в своём официальном Telegram-канале отметила, что за каждым российским обстрелом стоят не "стратегические цели", как утверждают российские военные, а вот такие погибшие семьи и разбитые судьбы.

На это время уже известны имена людей, которых (убила, - ред.) российская ракета. Елена Рожнятивская и её 18-летняя дочь Катерина, патрульный полицейский Егор Терёхин и 20-летняя волонтёрка Виталина Яровенко погибли тогда же, пытаясь спасти людей… На это больно, нестерпимо смотреть. Но я хочу, чтобы люди в безопасных мирных странах увидели лица и узнали о судьбах этих украинцев. Осознали, что это не абстрактный "конфликт" где-то на востоке Европы - написала Зеленская.

Напомним

1 августа российская баллистическая атака на Киев забрала жизни девяти человек, ещё 23 пострадали. Больше всего жертв в Дарницком районе, где погибли семеро.