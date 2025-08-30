Митинги в Украине

Радикальные молодые люди пытались прорваться к месту проведения "ХарьковПрайд-2025", но полиция оперативно отреагировала. Правоохранители ограничили доступ и пресекли потасовку, опровергая информацию о столкновениях.
Во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.