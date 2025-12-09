кремль планирует использовать «нелегитимность» Зеленского для нарушения любых «мирных» соглашений — ISW
Киев • УНН
В Институте изучения войны прогнозируют, что кремль может использовать заявления о якобы нелегитимности Президента Зеленского для нарушения будущих мирных соглашений. При этом российские спецслужбы планируют дестабилизацию в Украине через «мирные протесты».
Кремль может использовать свои ложные заявления о якобы нелегитимности Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы нарушить любое будущее мирное соглашение, которое он подпишет с Украиной в выбранное Россией время. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Подробности
Аналитики ссылаются на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, по словам которого российские спецслужбы планируют дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, организуя якобы "мирные протесты" в крупных городах по всему югу и востоку Украины.
Кремль, включая президента России Владимира Путина, давно использует преднамеренные искажения украинского законодательства и украинской Конституции, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным. Украинская разведка, в частности, выявила российскую информационную кампанию "Майдан-3" в 2024 году, которая имела целью распространить сомнения относительно легитимности Зеленского
Там расценивают, что сообщения о попытке России разжигать протесты в Украине, вероятно, также направлены на усиление ложного нарратива о том, что нынешнее украинское правительство не имеет поддержки украинского народа.
Напомним
Накануне уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов" - в частности, они планируют акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве.
