кремль планирует использовать «нелегитимность» Зеленского для нарушения любых «мирных» соглашений — ISW

8 декабря, 19:50 • 10050 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 18019 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 19223 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 25023 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 25560 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 29791 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 37429 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 34530 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 18512 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 35219 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Троих российских солдат осудили за убийство прокремлевского американского добровольца8 декабря, 18:43 • 4504 просмотра
путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 годуPhoto8 декабря, 20:46 • 4900 просмотра
"Знаете, что я им дал? Ничего" – Трамп раскритиковал помощь Байдена Украине и назвал журналистку "отвратительной"Video8 декабря, 20:56 • 5358 просмотра
Краматорск под ударом: российская авиабомба ранила четверых, среди них дети8 декабря, 21:21 • 3092 просмотра
Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 декабря, 21:42 • 5930 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 11371 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Брюссель
Донецкая область
Техника
Социальная сеть
КАБ-250
FGM-148 Javelin
Дипломатка

кремль планирует использовать «нелегитимность» Зеленского для нарушения любых «мирных» соглашений — ISW

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Институте изучения войны прогнозируют, что кремль может использовать заявления о якобы нелегитимности Президента Зеленского для нарушения будущих мирных соглашений. При этом российские спецслужбы планируют дестабилизацию в Украине через «мирные протесты».

кремль планирует использовать «нелегитимность» Зеленского для нарушения любых «мирных» соглашений — ISW

Кремль может использовать свои ложные заявления о якобы нелегитимности Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы нарушить любое будущее мирное соглашение, которое он подпишет с Украиной в выбранное Россией время. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики ссылаются на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, по словам которого российские спецслужбы планируют дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, организуя якобы "мирные протесты" в крупных городах по всему югу и востоку Украины.

Кремль, включая президента России Владимира Путина, давно использует преднамеренные искажения украинского законодательства и украинской Конституции, чтобы утверждать, что Зеленский является нелегитимным. Украинская разведка, в частности, выявила российскую информационную кампанию "Майдан-3" в 2024 году, которая имела целью распространить сомнения относительно легитимности Зеленского

- напоминают в ISW.

Там расценивают, что сообщения о попытке России разжигать протесты в Украине, вероятно, также направлены на усиление ложного нарратива о том, что нынешнее украинское правительство не имеет поддержки украинского народа.

Напомним

Накануне уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы "мирных протестов" - в частности, они планируют акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве.

В Конгрессе США хотят проверить, связаны ли православные церкви в Америке со спецслужбами РФ18.11.25, 05:59 • 4654 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Митинги в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Верховная Рада
Владимир Зеленский