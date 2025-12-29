Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах

$42.060.13
09:17 • 10625 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 26221 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 45288 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 51196 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 46452 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 37513 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 42295 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50858 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34757 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 41008 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Графики отключений электроэнергии
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 36387 просмотра
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 6638 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 20689 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 11664 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 14492 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 3252 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34522 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 129335 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 174484 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 95867 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Виктор Ляшко
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Село
Запорожская область
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 11671 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 31052 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 41600 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 129335 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 42100 просмотра
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс

Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент Зеленский обозначил этапы мирных переговоров: встреча советников в Киеве, затем с европейскими лидерами, и завершающий этап – встреча с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер подчеркнул ускоренный темп переговоров.

Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил следующие шаги в переговорах по мирному плану - будет встреча советников, затем - встреча с европейскими лидерами и завершающим шагом будет новая встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Вчера была встреча с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) и он мне сказал, что наши команды сейчас поработают. И он потом мне позвонит 

- сказал Зеленский.

Также он сообщил, что в ближайшие дни планируется встреча советников в Киеве.

Мы договорились, что наши советники приедут все в Киев. Сейчас мы всех соберем. Ближайшие дни, не неделя, а ближайшие дни. Надо двигаться быстро

 - подчеркнул Президент.

Затем, по его словам, должна состояться встреча с европейскими лидерами, а уже потом с президентом США.

Мы попробуем где-то в Европе всех объединить. Собрать всех. Важно, чтобы вы все были в контексте. Все, кто является партнерами, все, кто помогает. И после этого сделаем все, чтобы у нас была конструктивная встреча в Соединенных Штатах Америки уже на уровне лидеров с президентом Соединенных Штатов 

- резюмировал Зеленский.

Ряд встреч в январе, после чего - с российской стороной: Зеленский раскрыл поэтапный план действий в рамках мирных переговоров29.12.25, 11:35 • 1568 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев