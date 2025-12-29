Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил следующие шаги в переговорах по мирному плану - будет встреча советников, затем - встреча с европейскими лидерами и завершающим шагом будет новая встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Вчера была встреча с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) и он мне сказал, что наши команды сейчас поработают. И он потом мне позвонит

Также он сообщил, что в ближайшие дни планируется встреча советников в Киеве.

Мы договорились, что наши советники приедут все в Киев. Сейчас мы всех соберем. Ближайшие дни, не неделя, а ближайшие дни. Надо двигаться быстро

Затем, по его словам, должна состояться встреча с европейскими лидерами, а уже потом с президентом США.

Мы попробуем где-то в Европе всех объединить. Собрать всех. Важно, чтобы вы все были в контексте. Все, кто является партнерами, все, кто помогает. И после этого сделаем все, чтобы у нас была конструктивная встреча в Соединенных Штатах Америки уже на уровне лидеров с президентом Соединенных Штатов