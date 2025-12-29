$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 752 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 3046 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 9958 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 11429 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17753 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34730 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54255 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58676 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51559 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40459 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
85%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27305 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19229 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 22542 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14415 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11375 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 11408 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 14446 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137794 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182202 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101069 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 232 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19250 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33805 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44305 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137793 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах

Київ • УНН

 • 11437 перегляди

Президент Зеленський окреслив етапи мирних переговорів: зустріч радників у Києві, потім з європейськими лідерами, і завершальний етап – зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер наголосив на прискореному темпі переговорів.

Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах

Президент України Володимир Зеленський озвучив наступні кроки у переговорах щодо мирного плану - буде зустріч радників, згодом - зустріч з європейськими лідерами і завершальним кроком буде нова зустріч із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Вчора була зустріч з президентом (США Дональдом Трампом - ред.) і він мені сказав, що наші команди зараз попрацюють. І він потім мені подзвонить 

- сказав Зеленський.

Також він повідомив, що у найближчі дні планується зустріч радників у Києві.

Ми домовились, що наші радники приїдуть всі в Київ. Зараз ми всіх зберемо. Найближчі дні, не тиждень, а найближчі дні. Треба рухати швидко

 - наголосив Президент.

Потім, за його словами, має відбутись зустріч з європейськими лідерами, а вже потім із президентом США.

Ми спробуємо десь в Європі всіх об'єднати. Зібрати всіх. Важливо, щоб ви всі були в контексті. Всі, хто є партнерами, всі, хто допомагає. І після цього зробимо все, щоб у нас була конструктивна зустріч в Сполучених Штатах Америки вже на рівні лідерів із президентом Сполучених Штатів 

- резюмував Зеленський.

Низка зустрічей у січні, після чого - з російською стороною: Зеленський розкрив поетапний план дій у межах мирних переговорів29.12.25, 11:35 • 2300 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ