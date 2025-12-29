Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах

Президент України Володимир Зеленський озвучив наступні кроки у переговорах щодо мирного плану - буде зустріч радників, згодом - зустріч з європейськими лідерами і завершальним кроком буде нова зустріч із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Вчора була зустріч з президентом (США Дональдом Трампом - ред.) і він мені сказав, що наші команди зараз попрацюють. І він потім мені подзвонить

Також він повідомив, що у найближчі дні планується зустріч радників у Києві.

Ми домовились, що наші радники приїдуть всі в Київ. Зараз ми всіх зберемо. Найближчі дні, не тиждень, а найближчі дні. Треба рухати швидко

Потім, за його словами, має відбутись зустріч з європейськими лідерами, а вже потім із президентом США.

Ми спробуємо десь в Європі всіх об'єднати. Зібрати всіх. Важливо, щоб ви всі були в контексті. Всі, хто є партнерами, всі, хто допомагає. І після цього зробимо все, щоб у нас була конструктивна зустріч в Сполучених Штатах Америки вже на рівні лідерів із президентом Сполучених Штатів