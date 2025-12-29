Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
Київ • УНН
Президент Зеленський окреслив етапи мирних переговорів: зустріч радників у Києві, потім з європейськими лідерами, і завершальний етап – зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер наголосив на прискореному темпі переговорів.
Президент України Володимир Зеленський озвучив наступні кроки у переговорах щодо мирного плану - буде зустріч радників, згодом - зустріч з європейськими лідерами і завершальним кроком буде нова зустріч із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
Вчора була зустріч з президентом (США Дональдом Трампом - ред.) і він мені сказав, що наші команди зараз попрацюють. І він потім мені подзвонить
Також він повідомив, що у найближчі дні планується зустріч радників у Києві.
Ми домовились, що наші радники приїдуть всі в Київ. Зараз ми всіх зберемо. Найближчі дні, не тиждень, а найближчі дні. Треба рухати швидко
Потім, за його словами, має відбутись зустріч з європейськими лідерами, а вже потім із президентом США.
Ми спробуємо десь в Європі всіх об'єднати. Зібрати всіх. Важливо, щоб ви всі були в контексті. Всі, хто є партнерами, всі, хто допомагає. І після цього зробимо все, щоб у нас була конструктивна зустріч в Сполучених Штатах Америки вже на рівні лідерів із президентом Сполучених Штатів
Низка зустрічей у січні, після чого - з російською стороною: Зеленський розкрив поетапний план дій у межах мирних переговорів29.12.25, 11:35 • 2300 переглядiв