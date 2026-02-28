Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництва

Лідер КНДР Кім Чен Ин провів урочисту церемонію в штаб-квартирі Трудової партії Кореї, під час якої подарував вищим військовим та цивільним чиновникам снайперські гвинтівки нового покоління. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Диктатор назвав цю зброю, розроблену місцевою Академією оборонних наук, "символом особливої довіри" та підкреслив її високу технологічну ефективність. Захід був приурочений до Дев'ятого з'їзду партії та став черговим кроком у демонстрації монолітної єдності північнокорейського керівництва навколо мілітаристського курсу країни.

Участь родини Кіма та нові ролі в політичній ієрархії

Серед отримувачів "чудової зброї" опинилася сестра диктатора Кім Йо Чжон, яку державні медіа вперше офіційно ідентифікували як директорку Департаменту загальних справ ЦК партії.

На церемонії також була присутня донька лідера Кім Чу Е, яка вже досягла повноліття та дедалі частіше з'являється на ключових оборонних заходах. На оприлюднених фотографіях дівчина демонструвала навички стрільби на полігоні, що, на думку аналітиків південнокорейської розвідки, підтверджує її статус фактичного другого лідера держави та майбутньої наступниці династії.

Демонстрація військової потужності та внутрішня консолідація

Вручення персоналізованої зброї членам Центральної військової ради та командирам гвардійських підрозділів покликане зміцнити лояльність силового блоку до режиму.

Крім того, публікація кадрів із помічницею лідера Хьон Сон Воль та іншими наближеними особами підкреслює закритий характер правлячої еліти, де особиста відданість винагороджується символічними військовими атрибутами.

