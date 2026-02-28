Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництва

$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 10624 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 22294 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 27830 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 37648 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 37900 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 39748 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 54392 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46516 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39992 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33995 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Популярнi новини
Кількість жертв аварії трамвая в Мілані зросла: водій каже, що йому стало поганоPhoto27 лютого, 19:50 • 4120 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 10775 перегляди
Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою27 лютого, 20:41 • 5616 перегляди
Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським27 лютого, 20:44 • 3884 перегляди
Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару27 лютого, 21:30 • 6132 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 10837 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 16776 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 17257 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 21821 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 23582 перегляди
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 8972 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 10331 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 11056 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 27352 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 24934 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництва

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Лідер КНДР Кім Чен Ин подарував вищим військовим та цивільним чиновникам снайперські гвинтівки нового покоління. Ця зброя, розроблена місцевою Академією оборонних наук, стала "символом особливої довіри".

Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництва

Лідер КНДР Кім Чен Ин провів урочисту церемонію в штаб-квартирі Трудової партії Кореї, під час якої подарував вищим військовим та цивільним чиновникам снайперські гвинтівки нового покоління. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Диктатор назвав цю зброю, розроблену місцевою Академією оборонних наук, "символом особливої довіри" та підкреслив її високу технологічну ефективність. Захід був приурочений до Дев'ятого з'їзду партії та став черговим кроком у демонстрації монолітної єдності північнокорейського керівництва навколо мілітаристського курсу країни.

Участь родини Кіма та нові ролі в політичній ієрархії

Серед отримувачів "чудової зброї" опинилася сестра диктатора Кім Йо Чжон, яку державні медіа вперше офіційно ідентифікували як директорку Департаменту загальних справ ЦК партії.

ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази24.02.26, 22:07 • 9734 перегляди

На церемонії також була присутня донька лідера Кім Чу Е, яка вже досягла повноліття та дедалі частіше з'являється на ключових оборонних заходах. На оприлюднених фотографіях дівчина демонструвала навички стрільби на полігоні, що, на думку аналітиків південнокорейської розвідки, підтверджує її статус фактичного другого лідера держави та майбутньої наступниці династії.

Демонстрація військової потужності та внутрішня консолідація

Вручення персоналізованої зброї членам Центральної військової ради та командирам гвардійських підрозділів покликане зміцнити лояльність силового блоку до режиму.

 Крім того, публікація кадрів із помічницею лідера Хьон Сон Воль та іншими наближеними особами підкреслює закритий характер правлячої еліти, де особиста відданість винагороджується символічними військовими атрибутами.

Кім Чен Ина переобрали на посаду генерального секретаря Трудової партії КНДР під час з’їзду в Пхеньяні23.02.26, 06:19 • 5884 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Reuters
Кім Чен Ин