Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
Київ • УНН
Проєкт цифрової гривні в Україні відкладено щонайменше до завершення воєнного стану, повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Водночас НБУ активно працює над врегулюванням ринку віртуальних активів, а відповідні законодавчі рішення можуть бути винесені на розгляд ВР наступного року.
Проєкт цифрової гривні в Україні наразі не запускатимуть – його реалізацію відклали щонайменше до завершення воєнного стану. Водночас Національний банк уже активно працює над врегулюванням ринку віртуальних активів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає УНН.
Деталі
За словами очільника Нацбанку, цифрова гривня як проєкт уже існує: вона розроблена і формально перебуває на стадії тестування. Проте запуск у повноцінний обіг в умовах війни вважають недоцільним.
Відклали до моменту прийняття остаточних рішень, я би так сказав. До моменту завершення військового стану. Завершиться військовий стан – в тому числі подивимося на результати реалізації цього проєкту в Євросоюзі
Поки що Україна зосередиться на вивченні досвіду Європейського Союзу, де триває робота над цифровим євро. Отримані результати планують врахувати для визначення подальших термінів і формату впровадження цифрової гривні.
Окремо Пишний зупинився на темі віртуальних активів, наголосивши, що цей сегмент фінансового ринку вже давно існує, але досі не має чіткої та повної регуляції.
Вони вже в принципі існують. Нам необхідно якнайшвидше забезпечити їхню легалізацію і зробити, щоб цей ринок не став системним ризиком для фінансової стабільності. Був абсолютно легальним бізнесом, який формує відповідний фіскальний потік. Припинив бути джерелом легалізації доходів, отриманих незаконним і протизаконним шляхом
За його словами, відповідна робоча група вже займається напрацюванням законодавчих рішень. Очікується, що наступного року ці напрацювання можуть бути винесені на розгляд Верховної Ради.
Таким чином, у найближчій перспективі фокус держави буде не на запуску цифрової гривні, а на створенні зрозумілих і безпечних правил для обігу віртуальних активів, які не загрожуватимуть фінансовій стабільності та монетарному суверенітету країни.
