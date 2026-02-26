Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 2768 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 10490 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 10200 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 54782 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 34085 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 47473 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 61455 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52721 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 62634 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31612 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
69%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву26 лютого, 07:08 • 5588 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 31942 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 30413 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 31328 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 7404 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 10490 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 7494 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 54782 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 62634 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 67703 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Суми
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 30455 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 46699 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 49447 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 54194 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 54414 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Проєкт цифрової гривні в Україні відкладено щонайменше до завершення воєнного стану, повідомив голова НБУ Андрій Пишний. Водночас НБУ активно працює над врегулюванням ринку віртуальних активів, а відповідні законодавчі рішення можуть бути винесені на розгляд ВР наступного року.

Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів

Проєкт цифрової гривні в Україні наразі не запускатимуть – його реалізацію відклали щонайменше до завершення воєнного стану. Водночас Національний банк уже активно працює над врегулюванням ринку віртуальних активів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає УНН.

Деталі

За словами очільника Нацбанку, цифрова гривня як проєкт уже існує: вона розроблена і формально перебуває на стадії тестування. Проте запуск у повноцінний обіг в умовах війни вважають недоцільним.

Відклали до моменту прийняття остаточних рішень, я би так сказав. До моменту завершення військового стану. Завершиться військовий стан – в тому числі подивимося на результати реалізації цього проєкту в Євросоюзі 

– сказав він.

Поки що Україна зосередиться на вивченні досвіду Європейського Союзу, де триває робота над цифровим євро. Отримані результати планують врахувати для визначення подальших термінів і формату впровадження цифрової гривні.

Окремо Пишний зупинився на темі віртуальних активів, наголосивши, що цей сегмент фінансового ринку вже давно існує, але досі не має чіткої та повної регуляції.

Вони вже в принципі існують. Нам необхідно якнайшвидше забезпечити їхню легалізацію і зробити, щоб цей ринок не став системним ризиком для фінансової стабільності. Був абсолютно легальним бізнесом, який формує відповідний фіскальний потік. Припинив бути джерелом легалізації доходів, отриманих незаконним і протизаконним шляхом 

– зазначив голова НБУ.

За його словами, відповідна робоча група вже займається напрацюванням законодавчих рішень. Очікується, що наступного року ці напрацювання можуть бути винесені на розгляд Верховної Ради.

Таким чином, у найближчій перспективі фокус держави буде не на запуску цифрової гривні, а на створенні зрозумілих і безпечних правил для обігу віртуальних активів, які не загрожуватимуть фінансовій стабільності та монетарному суверенітету країни.

Нагадаємо

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 25 лютого на рівні 43,24 гривні, що на 2 копійки менше, ніж днем раніше. Курс євро становить 50,96 гривні.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика