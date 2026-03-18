Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнта

Приватна одеська клініка Odrex опублікувала нове відео з хірургом Віталієм Русаковим, у якому лікаря намагаються показати як фахівця, що "рятує життя" пацієнтів. Цей сюрреалістичний PR відбувається попри те, що Русаков є обвинуваченим у кримінальному провадженні за ч.1 ст.140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником. За версією слідства, ці дії могли призвести до смерті пацієнта, повідомляє УНН.

У новому PR-відео клініки Odrex розповідають історію пацієнта з тяжким захворюванням, якого вдалося "повернути до життя вдруге". У центрі цієї історії – команда лікарів, серед них найяскравіша "зірочка" хірург Віталій Русаков. До речі, на відео саме йому, а не врятованому пацієнту, приділено найбільше "ефірного часу".

Скриншот з відео

Це не перший подібний PR-кейс клініки Odrex. Ще наприкінці 2025 року скандальний медзаклад опублікував інше відео з аналогічним меседжем – в ньому позитивний результат лікування пацієнта презентують, як майже божественне спасіння його життя лікарем Русаковим.

Скриншот з відео

PR клініки Odrex на підозрюваному лікарі

На тлі публікацій цих відео виникає цілком логічне запитання: чи доречно рекламувати медичний заклад та лікаря Русакова як "рятівника життів", коли цей самий лікар прямо зараз перебуває на лаві підсудних у справі про смерть пацієнта?

Адже Віталій Русаков – один з двох обвинувачених у кримінальному провадженні щодо смерті одеського бізнесмена Аднана Ківана у стінах "Одрекс". За версією слідства, під час лікування пацієнта лікарем Русаковим могли бути допущені серйозні порушення стандартів медичної допомоги. Зокрема, після операції Аднану Ківану не було призначено обов’язкову антибактеріальну терапію (антибіотики), а також лікар не відреагував на ознаки післяопераційних ускладнень. У результаті у пацієнта розвинувся сепсис, який, за висновками колегіальної судово-медичної експертизи, міг стати причиною смерті.

Абсурдно, що обвинувачений у справі про медичну недбалість лікар сьогодні стає "головним героєм" зворушливих відео про порятунок пацієнтів клініки Odrex. Такий PR-хід виглядає, щонайменше, недолуго. Адже замість публічного пояснення ситуації навколо кримінального провадження та смерті бізнесмена Аднана Ківана, клініка обирає іншу стратегію – відбілювання образу скандального лікаря.

Що більше, медзаклад фактично не дає жодних чітких сигналів своїм пацієнтам: чи допущений цей лікар до практики, чи вважає клініка його дії бездоганними, чи визнає хоча б частину проблем, які стали предметом кримінального провадження?

Натомість здається, що акцент свідомо намагаються змістити: від складних запитань про якість медичної допомоги та рівень професійності Русакова – на історії із щасливим фіналом про порятунок життя.

І тут виникає ключове питання: чи доречно рекламувати лікаря, щодо дій якого відбувається суд, як обличчя клініки Odrex? Адже мова йде не про абстрактний конфлікт чи складний клінічний випадок, а про конкретне кримінальне провадження, де, за версією слідства, йдеться про можливе недотримання базових стандартів лікування.

У такій ситуації логічно було б очікувати стриманості, прозорості та відповідальності у публічних комунікаціях клініки. Однак Odrex, видається, робить протилежне – і цим лише посилює суспільний резонанс навколо справи.

Наразі суд вже перейшов до розгляду справи по суті. Підготовче провадження завершено, і перше судове засідання призначене на 23 березня 2026 року. Віталій Русаков перебуває під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту та зобов’язаний носити електронний засіб контролю.

Особисті стосунки лікаря Русакова і пацієнта

Окремої уваги в цій справі заслуговують особисті стосунки між хірургом Віталієм Русаковим та Аднаном Ківаном. Як розповіла в інтерв’ю одеська журналістка Зоя Казанжі, Русаков протягом багатьох років був особистим лікарем Аднана Ківана, а між родинами були близькі, довірливі стосунки.

За словами Казанжі, Аднан Ківан та його родина повністю довіряли Віталію Русакову, як лікарю. Цю довіру, зокрема, ілюструють подарунки: за життя бізнесмен подарував хірургу квартиру з ремонтом в новобудові, а також на честь весілля лікаря – новенький автомобіль Lexus.

Водночас, як зазначає журналістка, після смерті пацієнта Русаков навіть не вибачився перед родиною і не визнав жодної відповідальності. Навпаки – він почав заперечувати свою причетність до лікування Аднана Ківана.

І це при тому, що Русаков довгий час був особистим лікарем бізнесмена, регулярно відвідував пацієнта вдома та здійснював медичні маніпуляції поза межами клініки.

Позиція скандального лікаря Русакова

Публічна позиція самого Віталія Русакова виглядає такою, що лише підсилює сюрреалістичність ситуації. Підозрюваний лікар опублікував допис у Facebook, у якому намагається поставити під сумнів обґрунтованість обвинувачення. Зокрема, він заявляє, що обвинувальний акт нібито "не відповідає закону", а також стверджує, що "як лікар досі не знає, у чому конкретно його обвинувачують".

Крім того, він здається, намагається маніпулювати ситуацією і подає її, як потенційний прецедент для всієї медичної спільноти. Пише про те, що він начебто є символом "нечесної розправи" системи над лікарями у випадках, коли пацієнт "просто не зміг одужати".

Втім така риторика виглядає доволі неоднозначно на тлі суті обвинувачення, яке стосується не перебігу важкого захворювання, а можливого недотримання лікарем Русаковим базових стандартів медичної допомоги під час післяопераційного лікування.

Нагадаємо

За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують щонайменше 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує одеська приватна клініка Odrex. Розслідування розпочаті, зокрема, за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються можливого шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками та умисного вбивства.

На тлі суспільного резонансу родини загиблих пацієнтів та люди, які вважають себе постраждалими від лікування у клініці, створили громадську ініціативу StopOdrex. Активісти руху запустили сайт і Telegram-канал, де збирають історії про негативний досвід лікування у клініці Odrex, а також інформують про перебіг кримінальних проваджень.