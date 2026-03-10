Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень

Приватна одеська клініка Odrex офіційно заперечує причетність до шахрайства, підробки документів та неналежної медичної допомоги, називаючи всі звинувачення "юридично нікчемними". Водночас Офіс Генерального прокурора підтвердив: правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує медзаклад. Про те, чому відповідь клініки Odreх на журналістський запит породила ще більше питань та сумнівів, читайте в матеріалі УНН.

Редакція УНН звернулася до адміністрації Odrex із проханням пояснити позицію клініки щодо кримінальних проваджень, відкритих за заявами пацієнтів та їхніх родичів. Журналісти поставили Odrex одразу три запитання щодо проваджень: Чи дійсно клініка вважає "переслідуванням" звернення колишніх пацієнтів та їх родин до правоохоронних органів? Чи співпрацює Odrex зі слідством у 10 кримінальних справах проти клініки та/або її медичних працівників і в чому саме полягає така співпраця? Ще одне запитання стосувалося проваджень за статтями про шахрайство, а також заяв пацієнтів про можливу підробку медичної документації, вимагання коштів і випадки, коли після смерті пацієнтів родичам, за їхніми словами, віддавали документи без повного переліку проведених процедур або, навпаки, з відомостями про маніпуляції, які фактично не проводилися?

Замість предметних відповідей адміністрація клініки Odrex, здається, обрала тактику тотального заперечення та юридичної казуїстики. І обмежилася загальною заявою про те, що будь-які подібні твердження не можуть вважатися обґрунтованими без вироку суду.

"Ми співпрацюємо з правоохоронцями в межах закону. Будь-які твердження про "шахрайство", "неналежну допомогу" чи "підробку документів" є юридично нікчемними, доки протилежне не встановлено обвинувальним вироком суду. На сьогодні жодного такого вироку не існує", – зазначила адміністрація клініки Odrex в офіційній відповіді на журналістський запит УНН.

Формально посилання на презумпцію невинуватості є коректним. Однак у цьому випадку йдеться не про спробу журналістів "призначити винних", а про спробу отримати від Odrex відповіді на суспільно значущі запитання, які виникли через смерті пацієнтів, заяви родичів та скарги людей, що вважають себе постраждалими від лікування у клініці та численні кримінальні провадження. Саме тому така відповідь радше виглядає як спосіб уникнути незручної розмови по суті.

Як писав УНН раніше, за даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує скандальна клініка Odrex. Ці справи відкриті, зокрема, за статтями про шахрайство, неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником та умисне вбивство.

"Загалом відповідно до відомостей ЄРДР територіальними органами Національної поліції в Одеській області розслідується 9 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності медичного закладу "ОДРЕКС", а саме № 12022162510001375 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 12021163520000706 за ч. 1 ст.140 КК України, № 12024163520000045 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12024163520000433 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 КК України, № 12025163520000536 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 42025163030000187 за ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, № 12016162500002351 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12019162500002122 за ч. 1 ст. 140 КК України", – йдеться у відповіді Офісу Генпрокурора на запит УНН.

Окрім цього, за даними відомства, Головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування ще в одному кримінальному провадженні № 42024110000000387 від 14.11.2024 за ч. 1 ст. 140 КК України за фактом смерті пацієнта в Odrex. Таким чином, правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує цей медзаклад.

Зазначимо, сам по собі факт наявності кримінальних проваджень, безумовно, не є вироком. Але так само він не є дрібницею, від якої можна відмахнутися загальною фразою про відсутність обвинувального рішення суду. Ідеться про велику кількість справ, відкритих у різні роки, за різними статтями Кримінального кодексу.

Особливо показово це виглядає на тлі публічної позиції представників Odrex та їх адвокатів. Як раніше повідомляв УНН, під час пресконференції адвокати та представники клініки також намагалися переконати громадськість, що твердження про масштабність проблеми є перебільшенням, а сам медзаклад нібито став жертвою тиску. При цьому прозвучали й заяви, які відверто суперечать офіційним даним правоохоронних органів про наявність кримінальних проваджень, у яких фігурує Odrex.

На окрему увагу заслуговує і те, що редакція УНН запитала клініку не лише про кримінальні справи, а й про її ставлення до платформи StopOdrex, створеної родинами померлих пацієнтів та людьми, які вважають себе постраждалими від лікування в клініці. Редакція прямо поцікавилась, чому під час пресконференції представники клініки заявляли, що їм нібито нічого не відомо про сайт StopOdrex, якщо від компанії, пов'язаної з клінікою, щонайменше тричі подавалися скарги на цей ресурс, а адвокати зверталися із запитами щодо розкриття даних власників домену сайту. На це запитання адміністрація клініки Odrex узагалі не відповіла.

Нагадаємо

Сайт StopOdrex уже тричі припиняв роботу через скарги компанії, пов’язаної з клінікою "Одрекс". Вже зараз платформа відновила повноцінну роботу на новому домені. Про це повідомляла співзасновниця руху Христина Тоткайло. За її словами, після трьох блокувань активістам вдалося повернути сайт до роботи, і тепер рух має одразу два майданчики для комунікації: сайт і Telegram-канал. На ресурсах активісти руху збирають та публікують анонімні розповіді людей про негативний досвід лікування в Odrex, а також інформують про перебіг кримінальних проваджень і "Справи Odrex".

Саме тому ігнорування цього запитання також є показовим. Якщо адміністрація клініки дійсно не знає про існування ресурсу, то складно пояснити, чому пов’язані з Odrex компанії та юристи виявляли таку активну зацікавленість щодо нього та сприяють його блокуванню. Якщо ж вони все ж знають про рух StopOdrex – то незрозуміло, навіщо намагаються надурити журналістів, публічно заявляючи протилежне.

У підсумку офіційна відповідь Odrex на запит УНН не спростувала жодного з наведених фактів і не дала чіткої відповіді на жодне з ключових запитань редакції. У клініці вкотре обмежилися загальними формулюваннями, уникаючи конкретики щодо обставин, які викликають найбільший суспільний інтерес. Подібна тактика комунікації простежується і в інших відповідях Odrex: раніше медзаклад так само дистанціювався від ситуації з кримінальним провадженням щодо можливого незаконного використання землі під головним корпусом клініки, а також не дав вичерпних пояснень щодо відкликання однієї з трьох медичних ліцензій після відмови надати документи комісії Міністерства охорони здоров’я.