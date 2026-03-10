$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
12:33 • 8 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 4010 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 13683 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 25797 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 44065 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79897 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 51019 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 57055 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55284 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78212 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України10 березня, 03:02 • 7992 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 12517 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 27648 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 18624 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 12919 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 13685 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 25798 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 66600 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 69896 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78212 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 2602 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 22496 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 30109 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 29917 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 30864 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень

Київ • УНН

 • 13663 перегляди

Приватна одеська клініка Odrex заперечує свою причетність до кримінальних справ про шахрайство, підробку документі та медичну недбалість. Водночас правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю медзакладу або його працівників, за відповідними статтями.

Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень

Приватна одеська клініка Odrex офіційно заперечує причетність до шахрайства, підробки документів та неналежної медичної допомоги, називаючи всі звинувачення "юридично нікчемними". Водночас Офіс Генерального прокурора підтвердив: правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує медзаклад. Про те, чому відповідь клініки Odreх на журналістський запит породила ще більше питань та сумнівів, читайте в матеріалі УНН

Редакція УНН звернулася до адміністрації Odrex із проханням пояснити позицію клініки щодо кримінальних проваджень, відкритих за заявами пацієнтів та їхніх родичів. Журналісти поставили Odrex одразу три запитання щодо проваджень: Чи дійсно клініка вважає "переслідуванням" звернення колишніх пацієнтів та їх родин до правоохоронних органів? Чи співпрацює Odrex зі слідством у 10 кримінальних справах проти клініки та/або її медичних працівників і в чому саме полягає така співпраця? Ще одне запитання стосувалося проваджень за статтями про шахрайство, а також заяв пацієнтів про можливу підробку медичної документації, вимагання коштів і випадки, коли після смерті пацієнтів родичам, за їхніми словами, віддавали документи без повного переліку проведених процедур або, навпаки, з відомостями про маніпуляції, які фактично не проводилися?

Замість предметних відповідей адміністрація клініки Odrex, здається, обрала тактику тотального заперечення та юридичної казуїстики. І обмежилася загальною заявою про те, що будь-які подібні твердження не можуть вважатися обґрунтованими без вироку суду.

"Ми співпрацюємо з правоохоронцями в межах закону. Будь-які твердження про "шахрайство", "неналежну допомогу" чи "підробку документів" є юридично нікчемними, доки протилежне не встановлено обвинувальним вироком суду. На сьогодні жодного такого вироку не існує", – зазначила адміністрація клініки Odrex в офіційній відповіді на журналістський запит УНН.

Формально посилання на презумпцію невинуватості є коректним. Однак у цьому випадку йдеться не про спробу журналістів "призначити винних", а про спробу отримати від Odrex відповіді на суспільно значущі запитання, які виникли через смерті пацієнтів, заяви родичів та скарги людей, що вважають себе постраждалими від лікування у клініці та численні кримінальні провадження. Саме тому така відповідь радше виглядає як спосіб уникнути незручної розмови по суті.

Як писав УНН раніше, за даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує скандальна клініка Odrex. Ці справи відкриті, зокрема, за статтями про шахрайство, неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником та умисне вбивство.

"Загалом відповідно до відомостей ЄРДР територіальними органами Національної поліції в Одеській області розслідується 9 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності медичного закладу "ОДРЕКС", а саме № 12022162510001375 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 12021163520000706 за ч. 1 ст.140 КК України, № 12024163520000045 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12024163520000433 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 КК України, № 12025163520000536 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 42025163030000187 за ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, № 12016162500002351 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12019162500002122 за ч. 1 ст. 140 КК України", – йдеться у відповіді Офісу Генпрокурора на запит УНН.

Окрім цього, за даними відомства, Головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування ще в одному кримінальному провадженні № 42024110000000387 від 14.11.2024 за ч. 1 ст. 140 КК України за фактом смерті пацієнта в Odrex. Таким чином, правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує цей медзаклад.

Зазначимо, сам по собі факт наявності кримінальних проваджень, безумовно, не є вироком. Але так само він не є дрібницею, від якої можна відмахнутися загальною фразою про відсутність обвинувального рішення суду. Ідеться про велику кількість справ, відкритих у різні роки, за різними статтями Кримінального кодексу.  

Особливо показово це виглядає на тлі публічної позиції представників Odrex та їх адвокатів. Як раніше повідомляв УНН, під час пресконференції адвокати та представники клініки також намагалися переконати громадськість, що твердження про масштабність проблеми є перебільшенням, а сам медзаклад нібито став жертвою тиску. При цьому прозвучали й заяви, які відверто суперечать офіційним даним правоохоронних органів про наявність кримінальних проваджень, у яких фігурує Odrex.

На окрему увагу заслуговує і те, що редакція УНН запитала клініку не лише про кримінальні справи, а й про її ставлення до платформи StopOdrex, створеної родинами померлих пацієнтів та людьми, які вважають себе постраждалими від лікування в клініці. Редакція прямо поцікавилась, чому під час пресконференції представники клініки заявляли, що їм нібито нічого не відомо про сайт StopOdrex, якщо від компанії, пов'язаної з клінікою, щонайменше тричі подавалися скарги на цей ресурс, а адвокати зверталися із запитами щодо розкриття даних власників домену сайту. На це запитання адміністрація клініки Odrex узагалі не відповіла.

Нагадаємо

Сайт StopOdrex уже тричі припиняв роботу через скарги компанії, пов’язаної з клінікою "Одрекс". Вже зараз платформа відновила повноцінну роботу на новому домені. Про це повідомляла співзасновниця руху Христина Тоткайло. За її словами, після трьох блокувань активістам вдалося повернути сайт до роботи, і тепер рух має одразу два майданчики для комунікації: сайт і Telegram-канал. На ресурсах активісти руху збирають та публікують анонімні розповіді людей про негативний досвід лікування в Odrex, а також інформують про перебіг кримінальних проваджень і "Справи Odrex".

Саме тому ігнорування цього запитання також є показовим. Якщо адміністрація клініки дійсно не знає про існування ресурсу, то складно пояснити, чому пов’язані з Odrex компанії та юристи виявляли таку активну зацікавленість щодо нього та сприяють його блокуванню. Якщо ж вони все ж знають про рух StopOdrex – то незрозуміло, навіщо намагаються надурити журналістів, публічно заявляючи протилежне.

У підсумку офіційна відповідь Odrex на запит УНН не спростувала жодного з наведених фактів і не дала чіткої відповіді на жодне з ключових запитань редакції. У клініці вкотре обмежилися загальними формулюваннями, уникаючи конкретики щодо обставин, які викликають найбільший суспільний інтерес. Подібна тактика комунікації простежується і в інших відповідях Odrex: раніше медзаклад так само дистанціювався від ситуації з кримінальним провадженням щодо можливого незаконного використання землі під головним корпусом клініки, а також не дав вичерпних пояснень щодо відкликання однієї з трьох медичних ліцензій після відмови надати документи комісії Міністерства охорони здоров’я.

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікації
Нерухомість
Odrex
Національна поліція України
Одеська область