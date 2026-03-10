$43.730.0850.540.36
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим

Київ • УНН

 • 14146 перегляди

Адміністрація Трампа дозволила Індії купити російську нафту в морі через зростання цін. Валдіс Домбровскіс заявив, що це рішення обмежене в часі.

США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим

США повідомили своїм партнерам по "Групі семи", що ослаблення санкцій щодо росії буде тимчасовим, на тлі того, як країна реагує на різке зростання цін на енергоносії на тлі війни в Ірані, заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ці запевнення прозвучали в понеділок під час телефонної розмови міністрів фінансів G7, яка відбулася невдовзі після того, як адміністрація Трампа надала Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка зберігається в морі.

США тимчасово розблокували продаж російської нафти до Індії для стабілізації світового ринку06.03.26, 05:37 • 8504 перегляди

США "підкреслили", що рішення щодо Індії "було дуже обмеженим як у часі, так і в масштабі заходів", заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс, який приєднався до розмови.

"Вони не очікують на суттєвий вплив цього на доходи від російської нафти", - додав він на пресконференції в понеділок увечері.

Скасування санкцій щодо Індії викликало у європейців побоювання, що США можуть послабити свої обмеження щодо росії саме тоді, коли економіка москви демонструє ознаки значної напруги. Міністр фінансів США Скотт Бессент також натякнув на можливість скасування додаткових санкцій.

США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент 07.03.26, 01:10 • 59732 перегляди

Однак Домбровскіс наголосив, що США "загалом поділяють" прагнення Європи зберегти економічний тиск на росію, попри війну з Іраном, яка призвела до зростання цін на нафту та газ.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані09.03.26, 11:09 • 4754 перегляди

Російські доходи від нафти різко впали на початку цього року через зниження світових цін та санкцій, що призвели до значних знижок на нафту країни.

Дефіцит бюджету рф може потроїтися до кінця 2026 року через падіння доходів від нафти - Reuters04.02.26, 16:41 • 3457 переглядiв

Але ціни на нафту зараз досягають висот, небачених, відколи росія розпочала повномасштабну війну в Україні, що дає москві шанс збільшити свої доходи, зауважує видання.

"Важливо, щоб ми зараз не послаблювали тиск на росію і не допомагали росії поповнювати свою воєнну казну, використовуючи ситуацію із завищеними цінами на нафту та газ", - сказав Домбровскіс.

Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти10.03.26, 00:56 • 50258 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Індія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран