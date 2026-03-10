США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим

США повідомили своїм партнерам по "Групі семи", що ослаблення санкцій щодо росії буде тимчасовим, на тлі того, як країна реагує на різке зростання цін на енергоносії на тлі війни в Ірані, заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ці запевнення прозвучали в понеділок під час телефонної розмови міністрів фінансів G7, яка відбулася невдовзі після того, як адміністрація Трампа надала Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка зберігається в морі.

США "підкреслили", що рішення щодо Індії "було дуже обмеженим як у часі, так і в масштабі заходів", заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс, який приєднався до розмови.

"Вони не очікують на суттєвий вплив цього на доходи від російської нафти", - додав він на пресконференції в понеділок увечері.

Скасування санкцій щодо Індії викликало у європейців побоювання, що США можуть послабити свої обмеження щодо росії саме тоді, коли економіка москви демонструє ознаки значної напруги. Міністр фінансів США Скотт Бессент також натякнув на можливість скасування додаткових санкцій.

Однак Домбровскіс наголосив, що США "загалом поділяють" прагнення Європи зберегти економічний тиск на росію, попри війну з Іраном, яка призвела до зростання цін на нафту та газ.

Російські доходи від нафти різко впали на початку цього року через зниження світових цін та санкцій, що призвели до значних знижок на нафту країни.

Але ціни на нафту зараз досягають висот, небачених, відколи росія розпочала повномасштабну війну в Україні, що дає москві шанс збільшити свої доходи, зауважує видання.

"Важливо, щоб ми зараз не послаблювали тиск на росію і не допомагали росії поповнювати свою воєнну казну, використовуючи ситуацію із завищеними цінами на нафту та газ", - сказав Домбровскіс.

