"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним

російський диктатор володимир путін хоче бути корисним у вирішенні війни на Близькому Сході, але він був би набагато більш корисним, якби закінчив свою війну проти України. Про це, розповідаючи журналістам подробиці своєї розмови з путіним, сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, між путіним і Президентом України Володимиром Зеленським існує "величезна ненависть, схоже, вони ніяк не можуть домовитися".

Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він (путін - ред.) хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і росією. Це було б більш корисно - зазначив президент США.

Він додав, що розмова була гарною, і путін прагне діяти "дуже конструктивно".

Нагадаємо

Президент США ініціював розмову про врегулювання конфліктів в Україні та Ірані. Сторони провели предметний обмін думками "в конструктивному форматі".

