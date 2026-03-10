"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним

$43.730.0850.540.36
9 березня, 19:48 • 12912 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 32524 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 25739 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 32655 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 38276 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 24398 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 53503 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 32081 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 48110 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65849 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41
путін пропонує Європі відновити закупівлю нафти на тлі конфлікту на Близькому сході9 березня, 18:37
Трамп назвав "великою помилкою" обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану9 березня, 18:51
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ігор Терехов
Юлія Свириденко
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Дональд Трамп обговорив з путіним конфлікти в Україні та Ірані. Президент США порадив диктатору припинити агресію проти України для більшої користі.

"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним

російський диктатор володимир путін хоче бути корисним у вирішенні війни на Близькому Сході, але він був би набагато більш корисним, якби закінчив свою війну проти України. Про це, розповідаючи журналістам подробиці своєї розмови з путіним, сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, між путіним і Президентом України Володимиром Зеленським існує "величезна ненависть, схоже, вони ніяк не можуть домовитися".

Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він (путін - ред.) хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і росією. Це було б більш корисно

- зазначив президент США.

Він додав, що розмова була гарною, і путін прагне діяти "дуже конструктивно".

Нагадаємо

Президент США ініціював розмову про врегулювання конфліктів в Україні та Ірані. Сторони провели предметний обмін думками "в конструктивному форматі".

Зустріч путіна, Трампа і Зеленського має сенс лише для фіналізації домовленостей - пєсков25.02.26, 19:25 • 4926 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Іран