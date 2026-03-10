"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп обговорив з путіним конфлікти в Україні та Ірані. Президент США порадив диктатору припинити агресію проти України для більшої користі.
російський диктатор володимир путін хоче бути корисним у вирішенні війни на Близькому Сході, але він був би набагато більш корисним, якби закінчив свою війну проти України. Про це, розповідаючи журналістам подробиці своєї розмови з путіним, сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, між путіним і Президентом України Володимиром Зеленським існує "величезна ненависть, схоже, вони ніяк не можуть домовитися".
Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він (путін - ред.) хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішими, якби поклали край війні між Україною і росією. Це було б більш корисно
Він додав, що розмова була гарною, і путін прагне діяти "дуже конструктивно".
Нагадаємо
Президент США ініціював розмову про врегулювання конфліктів в Україні та Ірані. Сторони провели предметний обмін думками "в конструктивному форматі".
Зустріч путіна, Трампа і Зеленського має сенс лише для фіналізації домовленостей - пєсков25.02.26, 19:25 • 4926 переглядiв