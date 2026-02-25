Зустріч путіна, Трампа і Зеленського має сенс лише для фіналізації домовленостей - пєсков
Київ • УНН
Особиста зустріч лідерів росії, США та України можлива лише на завершальному етапі переговорів. Окремі контакти між путіним і Зеленським залишаються під питанням.
У москві вважають, що особиста зустріч лідерів росії, США та України має сенс лише на завершальному етапі переговорів, тоді як окремі контакти між володимиром путіним і Володимиром Зеленським наразі перебувають під питанням. Про це повідомив прессекретар російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.
За його словами, тристоронній формат можливий лише після досягнення конкретних результатів на переговорах.
путіну, Трампу і Зеленському має сенс особисто зустрічатися у тристоронньому форматі лише для фіналізації вже напрацьованих домовленостей
Він також зазначив, що зустріч між путіним і Зеленським наразі не має зрозумілої перспективи.
Сенс зустрічі путіна і Зеленського залишається під питанням доти, доки Київ зберігає нинішні переговорні позиції
Окремо пєсков заявив, що запрошення Президенту України відвідати москву, за твердженням кремля, залишається чинним.
Пропозиція Зеленському приїхати до москви залишається в силі. путін завжди тримає своє слово
Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо завершення війни тривають на кількох рівнях. Основні труднощі пов'язані з політичними рішеннями та питанням територій, а також з військовою складовою.