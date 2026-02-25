Зустріч путіна, Трампа і Зеленського має сенс лише для фіналізації домовленостей - пєсков

$43.260.03
50.970.04
ukenru
16:34 • 2388 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 5682 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 15671 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 15344 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 15780 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 25938 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21742 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 25127 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22435 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19247 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.6м/с
92%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії25 лютого, 08:33 • 5640 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 23308 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 11744 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 15803 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 16169 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 15670 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 25937 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 48694 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 58587 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 76299 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Каорі Сакамото
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Львів
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 20481 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 24117 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 26551 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 30404 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 38692 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
NASAMS
Золото

Зустріч путіна, Трампа і Зеленського має сенс лише для фіналізації домовленостей - пєсков

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Особиста зустріч лідерів росії, США та України можлива лише на завершальному етапі переговорів. Окремі контакти між путіним і Зеленським залишаються під питанням.

Зустріч путіна, Трампа і Зеленського має сенс лише для фіналізації домовленостей - пєсков

У москві вважають, що особиста зустріч лідерів росії, США та України має сенс лише на завершальному етапі переговорів, тоді як окремі контакти між володимиром путіним і Володимиром Зеленським наразі перебувають під питанням. Про це повідомив прессекретар російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.

За його словами, тристоронній формат можливий лише після досягнення конкретних результатів на переговорах.

путіну, Трампу і Зеленському має сенс особисто зустрічатися у тристоронньому форматі лише для фіналізації вже напрацьованих домовленостей 

– заявив пєсков.

Він також зазначив, що зустріч між путіним і Зеленським наразі не має зрозумілої перспективи.

Зеленський: у мене просте послання до путіна - я готовий до зустрічі24.02.26, 13:50 • 3010 переглядiв

Сенс зустрічі путіна і Зеленського залишається під питанням доти, доки Київ зберігає нинішні переговорні позиції 

– сказав він.

Окремо пєсков заявив, що запрошення Президенту України відвідати москву, за твердженням кремля, залишається чинним.

Пропозиція Зеленському приїхати до москви залишається в силі. путін завжди тримає своє слово 

– додав прессекретар.

У кремлі заявили, що контакти між путіним і Зеленським "можливі лише в москві"02.02.26, 12:44 • 6559 переглядiв

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо завершення війни тривають на кількох рівнях. Основні труднощі пов'язані з політичними рішеннями та питанням територій, а також з військовою складовою.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна