Зеленський: у мене просте послання до путіна - я готовий до зустрічі

$43.300.02
51.010.09
ukenru
12:04 • 584 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 16332 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 15496 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 15069 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 15749 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 15329 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 21892 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40311 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30722 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30295 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
77%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 11213 перегляди
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 6404 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 18559 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 5470 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 11836 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 16287 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 40859 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 60821 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 64134 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 156991 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 22302 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 20131 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 20873 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 39152 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 73552 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Зеленський: у мене просте послання до путіна - я готовий до зустрічі

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним. Він також наголосив на важливості тиску США та Європи на путіна для завершення війни.

Зеленський: у мене просте послання до путіна - я готовий до зустрічі

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ARD заявив, що "готовий" зустрітися з главою кремля володимиром путіним, пише УНН.

Деталі

Щоб домогтися припинення вогню, Зеленський, пише видання, "висловив готовність до компромісу та відкритість до переговорів щодо територіальних претензій росії". глава кремля вимагає від України вивести війська з тих частин Донбасу, які зараз перебувають під контролем України.

"Територіальні питання можуть бути остаточно вирішені лише між главами держав та урядів", заявив Зеленський.

У мене просте послання до путіна: я готовий до зустрічі. Ми маємо покласти край війні

- сказав Зеленський.

За словами Президента України Зеленського, закінчення війни залежить насамперед від тиску, який чиниться на путіна з боку США та європейців. 

"Війна закінчиться, коли президент США Трамп разом з європейцями приборкає путіна і змусить його почати справжні переговори, які принесуть результати", – сказав Зеленський. 

Президент, як зазначається, підбив підсумки більш як чотирьох років російського вторгнення. Він докладно розповів про роль Німеччини та інших європейських партнерів. Він "не стримував критики, особливо щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана". "Якщо він заблокує 90 мільярдів євро, то він ставить себе на один рівень з путіним та лукашенком", – сказав Зеленський.

Щодо очікування вступу до ЄС, Зеленський заявив, що "настав час вивести переговори щодо вступу України на новий рівень та відкрити так звані переговорні кластери". "Той факт, що цього досі не сталося, є несправедливим": "Ми проводимо ці реформи під час війни. Ми добиваємося більшого під час війни, ніж інші кандидати на вступ у мирний час", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що продовжує наполягати на конкретній даті вступу до ЄС, хоч і не називає 2027 рік, який пропонував раніше, пише видання.

Окрім того, Зеленський закликав європейські держави посилити економічний тиск на росію та, зокрема, ще більше обмежити її експорт нафти.

Зеленський здебільшого висловив слова похвали та подяки на адресу Німеччини. Однак Зеленський хотів би бачити активнішу роль Німеччини після припинення вогню, ніж обговорювалося досі. Він зазначив, що Франція та Велика Британія вже домовилися направити війська в Україну для сприяння підтримці миру. "Звичайно, ми хотіли б, щоб Німеччина приєдналася до цих країн. Але це виключно незалежне рішення Німеччини", – сказав Президент.

З військової точки зору Президент України охарактеризував чотири роки, що минули після російського вторгнення, перш за все як поразку агресора, росії, пише видання. "росія бореться за те, щоб знищити нас як незалежну державу - ми цього не допустили", - заявив Зеленський. Він також заявив, що не вважає, що Україна наразі програє війну – це "російський наратив".

Зеленський вказав на недавні успіхи. Наприклад, Україні вдалося відвоювати 300 квадратних кілометрів землі у південній Запорізькій області.

Як пише видання, "у майбутньому Україна отримає вигоду від вимкнення супутникової інтернет-системи Starlink для російської армії". Компанія Ілона Маска, SpaceX, ухвалила це рішення кілька тижнів тому. До цього багато російських підрозділів використовували Starlink для зв'язку.

Тепер нею зможуть користуватись лише українські підрозділи; їх термінали будуть внесені до так званого "білого списку". Військові експерти кажуть, що Starlink забезпечив особливо надійний та безпечний зв'язок.

Зеленський: путін і рф - це війна від чечні та Грузії до України та Африки24.02.26, 11:59 • 2200 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Володимир Путін
Starlink
Запорізька область
SpaceX
Дональд Трамп
Європейський Союз
Ілон Маск
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Віктор Орбан