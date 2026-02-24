Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ARD заявив, що "готовий" зустрітися з главою кремля володимиром путіним, пише УНН.

Деталі

Щоб домогтися припинення вогню, Зеленський, пише видання, "висловив готовність до компромісу та відкритість до переговорів щодо територіальних претензій росії". глава кремля вимагає від України вивести війська з тих частин Донбасу, які зараз перебувають під контролем України.

"Територіальні питання можуть бути остаточно вирішені лише між главами держав та урядів", заявив Зеленський.

У мене просте послання до путіна: я готовий до зустрічі. Ми маємо покласти край війні - сказав Зеленський.

За словами Президента України Зеленського, закінчення війни залежить насамперед від тиску, який чиниться на путіна з боку США та європейців.

"Війна закінчиться, коли президент США Трамп разом з європейцями приборкає путіна і змусить його почати справжні переговори, які принесуть результати", – сказав Зеленський.

Президент, як зазначається, підбив підсумки більш як чотирьох років російського вторгнення. Він докладно розповів про роль Німеччини та інших європейських партнерів. Він "не стримував критики, особливо щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана". "Якщо він заблокує 90 мільярдів євро, то він ставить себе на один рівень з путіним та лукашенком", – сказав Зеленський.

Щодо очікування вступу до ЄС, Зеленський заявив, що "настав час вивести переговори щодо вступу України на новий рівень та відкрити так звані переговорні кластери". "Той факт, що цього досі не сталося, є несправедливим": "Ми проводимо ці реформи під час війни. Ми добиваємося більшого під час війни, ніж інші кандидати на вступ у мирний час", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що продовжує наполягати на конкретній даті вступу до ЄС, хоч і не називає 2027 рік, який пропонував раніше, пише видання.

Окрім того, Зеленський закликав європейські держави посилити економічний тиск на росію та, зокрема, ще більше обмежити її експорт нафти.

Зеленський здебільшого висловив слова похвали та подяки на адресу Німеччини. Однак Зеленський хотів би бачити активнішу роль Німеччини після припинення вогню, ніж обговорювалося досі. Він зазначив, що Франція та Велика Британія вже домовилися направити війська в Україну для сприяння підтримці миру. "Звичайно, ми хотіли б, щоб Німеччина приєдналася до цих країн. Але це виключно незалежне рішення Німеччини", – сказав Президент.

З військової точки зору Президент України охарактеризував чотири роки, що минули після російського вторгнення, перш за все як поразку агресора, росії, пише видання. "росія бореться за те, щоб знищити нас як незалежну державу - ми цього не допустили", - заявив Зеленський. Він також заявив, що не вважає, що Україна наразі програє війну – це "російський наратив".

Зеленський вказав на недавні успіхи. Наприклад, Україні вдалося відвоювати 300 квадратних кілометрів землі у південній Запорізькій області.

Як пише видання, "у майбутньому Україна отримає вигоду від вимкнення супутникової інтернет-системи Starlink для російської армії". Компанія Ілона Маска, SpaceX, ухвалила це рішення кілька тижнів тому. До цього багато російських підрозділів використовували Starlink для зв'язку.

Тепер нею зможуть користуватись лише українські підрозділи; їх термінали будуть внесені до так званого "білого списку". Військові експерти кажуть, що Starlink забезпечив особливо надійний та безпечний зв'язок.

