Зеленський: путін і рф - це війна від чечні та Грузії до України та Африки

російський диктатор володимир путін з 1999 року є синонімом слова "війна". Про це під час звернення до Європарламенту з нагоди 4-ої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив Володимир Зеленський, передає УНН.

Путін і є війна. він почав війну в чечні, Грузії, Сирії, країнах Африки та Україні. Це вперше в історії, коли москва приходить до Європи з дуже жорстоким, безжальним антиєвропейським проектом

Він додав: путін не розуміє і не приймає того, що в Європі життя кожної людини, а також верховенство прав людини є найвищою цінністю.

путінська росія почала війну в чечні, далі вторглась до Грузії і України, розв’язала війни у Сирії і країнах Африки. Вона не поважає і не визнає кордонів і суверенітетів своїх сусідів, окрім Китаю і Північної Кореї. Також росія підтримує диктаторський режим в Ірані

Президент у своєму виступі перед Європарламентом також повторив свій заклик до чіткої дати членства України в ЄС і закликав союзників і партнерів в Європі діяти більш активно щодо росії.

Ми маємо сказати "ні" російським воєнним злочинцям