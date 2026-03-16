Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зобов'язаний допомагати Україні, зазначивши, що колишній президент Джо Байден робив це, оскільки його надурили. Про це Трамп заявив під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді, передає УНН.

Як заявив Трамп, США не зобов’язані допомагати Україні, зазначивши, що Байден це робив, бо його "обдурили", додавши, що той факт, що країни НАТО не хочуть забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці є "жахливим" фактом, наголосивши, що США "працюють" з Альянсом щодо України.

І все це - щоб захищати вас. Я маю на увазі, ми захищаємо їх. Ми працюємо з ними щодо України. Україна знаходиться за тисячі миль, відокремлена величезним океаном. Нам не обов'язково це робити, але ми це зробили. Ну, це зробив Байден. Я повинен бути з вами чесним. Це правда. Байдена повністю обвели навколо пальця. Але ми працювали з ними щодо України. Нам не потрібно працювати з ними щодо України. А потім вони кажуть нам, що у нас є мінний корабель поблизу, і вони не хочуть цього робити. Я думаю, це жахливо - сказав Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим майбутнім", якщо союзники не допоможуть США в Ірані.