ukenru
17:55 • 9980 перегляди
17:43 • 17408 перегляди
Ексклюзив
16:39 • 14001 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 16554 перегляди
16 березня, 14:52 • 16737 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 25546 перегляди
16 березня, 13:13 • 13149 перегляди
Ексклюзив
16 березня, 11:08 • 15762 перегляди
16 березня, 05:44 • 26718 перегляди
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 49496 перегляди
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0м/с
68%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм

Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Україні

Київ • УНН

 • 1834 перегляди

Дональд Трамп заявив про відсутність зобов'язань США допомагати Україні та розкритикував НАТО. Він вважає, що Байдена обвели навколо пальця в цьому питанні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зобов'язаний допомагати Україні, зазначивши, що колишній президент Джо Байден робив це, оскільки його надурили. Про це Трамп заявив під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді, передає УНН

Деталі

Як заявив Трамп, США не зобов’язані допомагати Україні, зазначивши, що Байден це робив, бо його "обдурили", додавши, що той факт, що країни НАТО не хочуть забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці є "жахливим" фактом, наголосивши, що США "працюють" з Альянсом щодо України.

І все це - щоб захищати вас. Я маю на увазі, ми захищаємо їх. Ми працюємо з ними щодо України. Україна знаходиться за тисячі миль, відокремлена величезним океаном. Нам не обов'язково це робити, але ми це зробили. Ну, це зробив Байден. Я повинен бути з вами чесним. Це правда. Байдена повністю обвели навколо пальця. Але ми працювали з ними щодо України. Нам не потрібно працювати з ними щодо України. А потім вони кажуть нам, що у нас є мінний корабель поблизу, і вони не хочуть цього робити. Я думаю, це жахливо 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим майбутнім", якщо союзники не допоможуть США в Ірані.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт