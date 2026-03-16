Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Трамп пророкує НАТО "погане майбутнє" через відмову допомогти з Іраном

Київ • УНН

 • 2380 перегляди

Президент США вимагає від союзників захисту Ормузької протоки від мін та дронів. Трамп вважає, що Європа має допомагати через залежність від нафти.

Трамп пророкує НАТО "погане майбутнє" через відмову допомогти з Іраном

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим майбутнім", якщо союзники не допоможуть США в Ірані. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, Європа і Китай значно залежать від нафти з Перської затоки, тоді як США менш схильні до цього ризику. При цьому Трамп вказав на необхідність спільних дій для захисту Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світової нафти.

Якщо не буде відповіді або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО

- сказав президент США.

Він закликав союзників спрямувати мінні тральщики та військові команди для ліквідації "поганих гравців" уздовж іранського узбережжя, які створюють загрозу за допомогою безпілотників і морських мін.

"Ми завдаємо їм сильного удару. У них нічого не залишається, окрім як створювати невеликі проблеми в протоці, але ці люди є бенефіціарами, і вони повинні допомагати нам контролювати ситуацію", - додав Трамп.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран готовий укласти угоду про припинення вогню, але Сполучені Штати вважають умови Тегерана "недостатньо хорошими".

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран