Трамп пророкує НАТО "погане майбутнє" через відмову допомогти з Іраном

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з "дуже поганим майбутнім", якщо союзники не допоможуть США в Ірані. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

За словами глави Білого дому, Європа і Китай значно залежать від нафти з Перської затоки, тоді як США менш схильні до цього ризику. При цьому Трамп вказав на необхідність спільних дій для захисту Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світової нафти.

Якщо не буде відповіді або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО - сказав президент США.

Він закликав союзників спрямувати мінні тральщики та військові команди для ліквідації "поганих гравців" уздовж іранського узбережжя, які створюють загрозу за допомогою безпілотників і морських мін.

"Ми завдаємо їм сильного удару. У них нічого не залишається, окрім як створювати невеликі проблеми в протоці, але ці люди є бенефіціарами, і вони повинні допомагати нам контролювати ситуацію", - додав Трамп.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран готовий укласти угоду про припинення вогню, але Сполучені Штати вважають умови Тегерана "недостатньо хорошими".

