Трамп втратив контроль над війною з Іраном та спровокував хаос - сенатор Кріс Мерфі

$44.1650.96
ukenru
15 березня, 00:18
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
4м/с
41%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Японія планує закупити українські ударні дрони замість ізраїльських - ЗМІ
Окупанти в Криму готують систему альтернативної служби на 2026 рік - ЦНС
Зеленський: росія передає Ірану "шахеди" та розвіддані для війни на Близькому Сході
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 41294 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
Топ-10 рецептів корисних перекусів
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упину
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатися
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кім Чен Ин
Роберт Де Ніро
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі
"Зорепад" об'єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дует
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінарію
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Північний потік
Дипломатка

Трамп втратив контроль над війною з Іраном та спровокував хаос - сенатор Кріс Мерфі

Київ • УНН

 • 2676 перегляди

Сенатор Кріс Мерфі заявив про прорахунки Трампа щодо здатності Ірану закрити Ормузьку протоку. Це загрожує глобальною рецесією та ростом цін на нафту.

Президент США Дональд Трамп втратив контроль над війною з Іраном. Про це у соцмережі Х написав сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, Трамп сильно прорахувався в оцінці здатності Ірану завдати удару у відповідь, і регіон занурився в хаос. Крім того, глава Білого дому помилявся, коли вважав, що Іран не закриє Ормузьку протоку, а тепер ціни на нафту стрімко зростають.

Якщо протока залишиться закритою, це призведе до глобальної рецесії. Можливо, вже занадто пізно. Першими злетіли ціни на бензин, але за ними підуть ціни на продукти харчування. Наразі у Трампа немає плану щодо відкриття протоки. І, можливо, такого плану і не існує

- зазначив Мерфі.

За його словами, тисячі невеликих дронів, швидкісних катерів і мін, які Іран використовує для атак на танкери, неможливо знищити через низку причин: засобів занадто багато, вони занадто розкидані й добре заховані. Водночас супровід танкерів військово-морським флотом можливий, однак це складніше, ніж здається.

По-перше, для цього знадобиться весь наш флот. Щодня супроводу потребують 100 танкерів. По-друге, якщо ми не зможемо знищити міни та дрони, наші кораблі теж опиняться в небезпеці

- вказав сенатор.

Лідери G7 закликали Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном і розблокувати Ормузьку протоку - Axios13.03.26, 19:52 • 4944 перегляди

Він підкреслив, що всі ці наслідки були цілком передбачувані, і саме тому попередники Трампа "не були настільки дурними, щоб розпочинати таку війну".

"Трамп втратив контроль над війною. Найкращий вихід для нього зараз – скоротити втрати і покласти їй край. Це єдиний спосіб запобігти ще більшій катастрофі", - резюмував Мерфі.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової системи безпеки в Ормузькій протоці. За його словами, країни, що отримують нафту через Ормузьку протоку, мають самостійно дбати про безпеку цього шляху за підтримки Вашингтона.

Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном.

Знищили всі військові цілі: Трамп заявив про одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу14.03.26, 02:08 • 6536 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Енергетика
Демократична партія США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран