Трамп втратив контроль над війною з Іраном та спровокував хаос - сенатор Кріс Мерфі

Президент США Дональд Трамп втратив контроль над війною з Іраном. Про це у соцмережі Х написав сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, Трамп сильно прорахувався в оцінці здатності Ірану завдати удару у відповідь, і регіон занурився в хаос. Крім того, глава Білого дому помилявся, коли вважав, що Іран не закриє Ормузьку протоку, а тепер ціни на нафту стрімко зростають.

Якщо протока залишиться закритою, це призведе до глобальної рецесії. Можливо, вже занадто пізно. Першими злетіли ціни на бензин, але за ними підуть ціни на продукти харчування. Наразі у Трампа немає плану щодо відкриття протоки. І, можливо, такого плану і не існує - зазначив Мерфі.

За його словами, тисячі невеликих дронів, швидкісних катерів і мін, які Іран використовує для атак на танкери, неможливо знищити через низку причин: засобів занадто багато, вони занадто розкидані й добре заховані. Водночас супровід танкерів військово-морським флотом можливий, однак це складніше, ніж здається.

По-перше, для цього знадобиться весь наш флот. Щодня супроводу потребують 100 танкерів. По-друге, якщо ми не зможемо знищити міни та дрони, наші кораблі теж опиняться в небезпеці - вказав сенатор.

Він підкреслив, що всі ці наслідки були цілком передбачувані, і саме тому попередники Трампа "не були настільки дурними, щоб розпочинати таку війну".

"Трамп втратив контроль над війною. Найкращий вихід для нього зараз – скоротити втрати і покласти їй край. Це єдиний спосіб запобігти ще більшій катастрофі", - резюмував Мерфі.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової системи безпеки в Ормузькій протоці. За його словами, країни, що отримують нафту через Ормузьку протоку, мають самостійно дбати про безпеку цього шляху за підтримки Вашингтона.

Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном.

