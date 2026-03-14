Трамп оголосив про створення нової системи безпеки в Ормузькій протоці
Київ • УНН
США ініціюють колективну охорону протоки після перемоги над Іраном. Країни-імпортери нафти мають самостійно дбати про безпеку за підтримки Вашингтона.
Після повної військової та економічної перемоги над Іраном Сполучені Штати Америки ініціюють створення нової системи міжнародної безпеки в Ормузькій протоці. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
За його словами, країни, що отримують нафту через Ормузьку протоку, мають самостійно дбати про безпеку цього шляху за підтримки Вашингтона.
Це завжди мало бути командною роботою, і тепер це буде так - це об'єднає світ на шляху до гармонії, безпеки та вічного миру!
Він зазначив, що США координуватимуть зусилля з іншими державами, щоб транзит ресурсів проходив "швидко, гладко та добре". Також Трамп підкреслив, що США готові надати суттєву допомогу в організації охорони протоки. На його думку, такий колективний підхід до безпеки стане ключовим фактором для стабілізації світової економіки та енергопостачання.
За інформацією Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном.
