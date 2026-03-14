Знищили всі військові цілі: Трамп заявив про одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про повне знищення іранських військових об'єктів без ураження нафтової інфраструктури. Глава Білого дому попередив про нові удари в разі блокування Ормузької протоки.
В ніч на суботу, 14 березня, Сполучені Штати Америки провели одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу і повністю знищили всі військові цілі на іранському острові Харг. Про це у соцмережі Truth Social розповів президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за його словами, військові не чіпали нафтову інфраструктуру Ірану.
Наша зброя є найпотужнішою та найсучаснішою, яку коли-небудь знав світ, але з міркувань пристойності я вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Однак, якщо Іран чи хтось інший зробить щось, що перешкоджатиме вільному та безпечному проходу суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення
Він підкреслив, що Іран не має жодної можливості захистити "те, що ми хочемо атакувати – вони нічого не можуть з цим вдіяти".
"Іран ніколи не матиме ядерної зброї, ані можливості загрожувати Сполученим Штатам Америки, Близькому Сходу чи, якщо на те пішло, всьому світу! Іранські військові та всі інші, хто пов'язаний з цим терористичним режимом, мали б скласти зброю та врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це небагато", - резюмував президент США.
Нагадаємо
Напередодні лідери країн "Великої сімки" під час відеоконференції закликали президента США Дональда Трампа якнайшвидше завершити війну з Іраном та відновити безпечний рух через Ормузьку протоку.
Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться, коли він відчує це «в кістках»13.03.26, 17:08 • 3258 переглядiв