Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться, коли він відчує це «в кістках»

Президент США Дональд Трамп заявив, що зрозуміє, коли війна з Іраном закінчиться, коли відчує це "у кістках", запропонувавши ще один особистий спосіб визначити, коли конфлікт може закінчитися, передає УНН.

На запитання, поставлене йому під час телефонного інтерв'ю, що вийшло в ефір у п'ятницю в програмі "Шоу Брайана Кілміда" на Fox Radio, коли він зрозуміє, що війна закінчилася, Трамп відповів: "Коли я відчую це, добре, відчую це в кістках".

Президент США припустив, що конфлікт може тривати недовго.

"Я не думаю, що він триватиме довго", - сказав Трамп.

Сполучені Штати та Ізраїль продовжують військові операції проти Ірану після початку 28 лютого. З початку кампанії Трамп давав суперечливі сигнали про те, як довго може тривати конфлікт.