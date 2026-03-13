Трамп заявил, что война с Ираном закончится, когда он почувствует это "в костях"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поймет, когда война с Ираном закончится, когда почувствует это "в костях", предложив еще один личный способ определить, когда конфликт может закончиться, передает УНН.

На вопрос, заданный ему во время телефонного интервью, вышедшего в эфир в пятницу в программе "Шоу Брайана Килмида" на Fox Radio, когда он поймет, что война закончилась, Трамп ответил: "Когда я почувствую это, хорошо, почувствую это в костях".

Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

Президент США предположил, что конфликт может продлиться недолго.

"Я не думаю, что он продлится долго", - сказал Трамп.

Соединенные Штаты и Израиль продолжают военные операции против Ирана после начала 28 февраля. С начала кампании Трамп давал противоречивые сигналы о том, как долго может продлиться конфликт.