В тамбовской области рф после атаки дронов загорелся завод, связанный с производством ракетных систем
Киев • УНН
Дроны атаковали завод Прогресс в мичуринске, производящий детали для ракет Х-101. Пожар на территории предприятия подтвердили OSINT-аналитики.
В российском Мичуринске Тамбовской области ночью 3 июня беспилотники атаковали завод "Прогресс", который производит оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.
Детали
По данным проекта, видео пожара, опубликованные очевидцами, были геолоцированы вблизи производственных мощностей предприятия. Аналитики пришли к выводу, что возгорание произошло именно на территории завода "Прогресс". Официально российские власти инцидент пока не комментировали.
Согласно информации проекта War & Sanctions Главного управления разведки Украины, предприятие изготавливает датчики МП-95, которые могут использоваться при испытаниях и контроле систем крылатых ракет Х-101. Также завод производит гиромоторы для ракет Х-59М2 и Х-59М2А, применяемые в системах определения угловых скоростей.
Завод "Прогресс" уже не в первый раз становится целью атак. По данным ASTRA, удары по предприятию фиксировались в декабре 2024 года, июне 2025 года и феврале 2026 года. Кроме продукции для авиационной и ракетной отрасли, предприятие также выпускает гражданское электротехническое оборудование и продукцию для газо- и нефтепроводов.
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