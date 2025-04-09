Главное управление разведки Украины

Силы обороны продвинулись в Белгородской области, а россияне – возле Торецка и Курахового. Продолжаются бои на востоке и юге Украины, враг усилил атаки на Покровском направлении.
Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль Nissan с двумя офицерами оккупационной армии рф. От машины осталась только куча металла.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области рф.
Спецназ ГУР провел успешную операцию в Воронеже, повредив тепловоз, который перевозил вооружение с военных предприятий рф. Это уже вторая подобная диверсия после инцидента в Орехово-Зуеве в феврале.
В оккупированном Мариуполе около 1:30 ночи произошел взрыв автомобиля Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик находится в реанимации.
Кабмин выделил 1,1 млрд грн для выплат семьям погибших военнослужащих ГУР. Единовременная помощь семьям погибших во время боевых действий составляет не менее 15 млн грн.
Разведчики ГУР МО Украины успешно атаковали передовой пункт управления 14 армейского корпуса рф в Ивановке. Удар был нанесен с помощью взрывного сброса с беспилотника 26 февраля около 22:00.
ВСУ подтвердили успешные удары по военным аэродромам «Саки» и «Кача» в Крыму и Туапсинскому НПЗ в краснодарском крае рф. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано минимум 40 взрывов.
В ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки Минобороны совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в туапсе.
Руководитель ГУР считает возможным прекращение огня в 2025 году, но сомневается в достижении устойчивого мира. По его словам, стратегическая цель рф в отношении Украины остается неизменной.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что покушения на его жизнь являются нормальной вещью и не нуждаются в драматизации. За три года войны СБУ обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые планировали убийства руководства Украины.
Руководитель ГУР МО заявил, что россия видит себя империей и не остановится в попытках поглотить Украину. По его словам, рф нуждается в паузе для восстановления сил и дестабилизации ситуации в Украине.
Во временно оккупированном Приморске произошел взрыв в кабинете руководителя «МФЦ» романа подсудевского. фсб рф организовала подрыв из-за внутренней борьбы за финансовые потоки на оккупированных территориях.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в тульской области рф. На НПЗ зафиксировано не менее 5 взрывов и пожар в районе установки ЭЛОУ АТ-6.
Вечером 23 февраля в Киеве зафиксировано движение вражеских БПЛА и работу противовоздушной обороны. Дроны приближаются к центру города с юга и северо-востока.
Северная Корея начала масштабные поставки вооружения, включая 170-мм гаубицы и 240-мм РСЗО.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что рф продолжает наступление, но не достигает поставленных целей. Ситуация на фронте остается под контролем, несмотря на имеющиеся проблемы с обеих сторон.
За три года СБУ обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые планировали убийство Зеленского, Буданова и Малюка. Один из планов предусматривал теракт в киевском гипермаркете с использованием взрывных устройств.
ГУР сообщает о попытках путина привлечь беларусь к прямой агрессии против Украины. По словам Зеленского, рф готовит 15 дивизий для усиления белорусского направления в 2024 году.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.
Представитель ГУР Андрей Юсов призывает серьезно относиться к каждой воздушной тревоге. За последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.
В Бердянске взорвался автомобиль Renault Duster, в котором находился евгений богданов - заместитель главы оккупационной администрации. Он отвечал за финансы и строительство фортификаций в оккупированной Запорожской области.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в ноябре 2021 года предсказал планы российского вторжения. Он отмечал, что увеличение помощи от США могло бы сдержать нападение рф.
Руководитель ГУР МО выразил сомнения относительно эффективности введения миротворческого контингента в Украину. Буданов также обсудил возможные форматы гарантий безопасности, отметив сложность вопроса НАТО.
Руководитель ГУР объяснил, что цель Трампа - просто остановить войну, без определения победителя или побежденного. Буданов прогнозирует возможное прекращение огня до конца 2025 года.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о возможном прекращении огня в Украине до конца 2025 года. По его словам, для этого уже есть большинство необходимых составляющих, несмотря на противоположные позиции сторон.
Премьер-министр Украины провел продуктивный разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Обсудили военную логистику, евроинтеграцию и поддержку 16-го пакета санкций ЕС.
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил о попытках россии поссорить Украину и Польшу. Он отметил важность поддержки США и назвал украинскую армию крупнейшей в Европе.
Северокорейские военные быстро осваивают современное оружие и тактику в России. ГУР сообщает о значительном улучшении их боевой эффективности и возможном увеличении контингента.
ГУР выявило существенные изменения в производстве российских ударных БПЛА с использованием иностранных компонентов. Также указывается, что россия налаживает производство аналога Shahed-238 с новым двигателем и модифицирует Shahed-136.