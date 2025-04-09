Главное управление разведки Украины

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о возможном прекращении огня в Украине до конца 2025 года. По его словам, для этого уже есть большинство необходимых составляющих, несмотря на противоположные позиции сторон.