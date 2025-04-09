Главное управление разведки Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25814 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль Nissan с двумя офицерами оккупационной армии рф. От машины осталась только куча металла.

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Генштаб подтвердил поражение ночью Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение по производственным мощностям Московского НПЗ и взрывы в районе станции "Стальной конь" в орловской области рф.

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ГУР вывело из строя российский тепловоз с военной техникой в Воронеже

Спецназ ГУР провел успешную операцию в Воронеже, повредив тепловоз, который перевозил вооружение с военных предприятий рф. Это уже вторая подобная диверсия после инцидента в Орехово-Зуеве в феврале.

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В Мариуполе взлетел в воздух автомобиль с оккупантом: ГУР показало видео

В оккупированном Мариуполе около 1:30 ночи произошел взрыв автомобиля Dacia SuperNova, которым пользовался российский оккупант. По предварительным данным, захватчик находится в реанимации.

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Правительство выделило ГУР более миллиарда гривен на помощь семьям павших разведчиков

Кабмин выделил 1,1 млрд грн для выплат семьям погибших военнослужащих ГУР. Единовременная помощь семьям погибших во время боевых действий составляет не менее 15 млн грн.

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В Херсонской области поражен передовой пункт управления оккупантов: ГУР показало видео

Разведчики ГУР МО Украины успешно атаковали передовой пункт управления 14 армейского корпуса рф в Ивановке. Удар был нанесен с помощью взрывного сброса с беспилотника 26 февраля около 22:00.

Война • 28 февраля, 06:39 • 24754 просмотра

Генштаб подтвердил поражение военных аэродромов в Крыму и Туапсинского НПЗ

ВСУ подтвердили успешные удары по военным аэродромам «Саки» и «Кача» в Крыму и Туапсинскому НПЗ в краснодарском крае рф. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано минимум 40 взрывов.

Война • 26 февраля, 14:51 • 24540 просмотра

Более 40 взрывов: дроны ГУР атаковали морской порт и НПЗ в российском туапсе

В ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки Минобороны совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в туапсе.

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Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира

Руководитель ГУР считает возможным прекращение огня в 2025 году, но сомневается в достижении устойчивого мира. По его словам, стратегическая цель рф в отношении Украины остается неизменной.

Война • 25 февраля, 14:08 • 48344 просмотра

Буданов о покушениях на его жизнь: это нормальная вещь, не надо это драматизировать

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что покушения на его жизнь являются нормальной вещью и не нуждаются в драматизации. За три года войны СБУ обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые планировали убийства руководства Украины.

Война • 25 февраля, 13:55 • 25500 просмотра

рф видит себя империей и не остановится в попытках достичь поглощения Украины - Буданов

Руководитель ГУР МО заявил, что россия видит себя империей и не остановится в попытках поглотить Украину. По его словам, рф нуждается в паузе для восстановления сил и дестабилизации ситуации в Украине.

Война • 25 февраля, 11:51 • 53695 просмотра

фсб рф ликвидировали коллаборанта подсудевского в оккупированном Приморске - ГУР

Во временно оккупированном Приморске произошел взрыв в кабинете руководителя «МФЦ» романа подсудевского. фсб рф организовала подрыв из-за внутренней борьбы за финансовые потоки на оккупированных территориях.

Война • 24 февраля, 13:48 • 46760 просмотра

Генштаб подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в тульской области рф

Генштаб ВСУ подтвердил поражение по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в тульской области рф. На НПЗ зафиксировано не менее 5 взрывов и пожар в районе установки ЭЛОУ АТ-6.

Война • 24 февраля, 07:59 • 30642 просмотра

В Киеве раздаются взрывы: ПВО уничтожает российские дроны

Вечером 23 февраля в Киеве зафиксировано движение вражеских БПЛА и работу противовоздушной обороны. Дроны приближаются к центру города с юга и северо-востока.

Война • 23 февраля, 21:15 • 99693 просмотра

КНДР на 50% удовлетворяет все расходы фронта рф в боеприпасах - Буданов

Северная Корея начала масштабные поставки вооружения, включая 170-мм гаубицы и 240-мм РСЗО.

Война • 23 февраля, 14:02 • 22218 просмотра

Глава ГУР раскрыл темпы продвижения россиян на фронте

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что рф продолжает наступление, но не достигает поставленных целей. Ситуация на фронте остается под контролем, несмотря на имеющиеся проблемы с обеих сторон.

Война • 23 февраля, 13:52 • 20173 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

За три года СБУ обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые планировали убийство Зеленского, Буданова и Малюка. Один из планов предусматривал теракт в киевском гипермаркете с использованием взрывных устройств.

Война • 23 февраля, 13:13 • 113352 просмотра
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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

ГУР сообщает о попытках путина привлечь беларусь к прямой агрессии против Украины. По словам Зеленского, рф готовит 15 дивизий для усиления белорусского направления в 2024 году.

Война • 23 февраля, 13:00 • 85829 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

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Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Представитель ГУР Андрей Юсов призывает серьезно относиться к каждой воздушной тревоге. За последнюю неделю РФ выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

Война • 23 февраля, 11:34 • 62982 просмотра

В Бердянске ликвидирован заместитель главы оккупационной администрации города евгений богданов - ГУР

В Бердянске взорвался автомобиль Renault Duster, в котором находился евгений богданов - заместитель главы оккупационной администрации. Он отвечал за финансы и строительство фортификаций в оккупированной Запорожской области.

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Накануне вторжения рф Буданов отмечал, что его могло бы сдержать увеличение помощи от США

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в ноябре 2021 года предсказал планы российского вторжения. Он отмечал, что увеличение помощи от США могло бы сдержать нападение рф.

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«Покажите мне хоть одну страну в мире, где это бы сработало": Буданов о размещении миротворцев в Украине

Руководитель ГУР МО выразил сомнения относительно эффективности введения миротворческого контингента в Украину. Буданов также обсудил возможные форматы гарантий безопасности, отметив сложность вопроса НАТО.

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"Их цель четко сформулирована": Буданов объяснил слова Трампа об окончании войны

Руководитель ГУР объяснил, что цель Трампа - просто остановить войну, без определения победителя или побежденного. Буданов прогнозирует возможное прекращение огня до конца 2025 года.

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"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о возможном прекращении огня в Украине до конца 2025 года. По его словам, для этого уже есть большинство необходимых составляющих, несмотря на противоположные позиции сторон.

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Европа объединена как никогда в поддержке Украины: Шмыгаль поговорил с Туском

Премьер-министр Украины провел продуктивный разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Обсудили военную логистику, евроинтеграцию и поддержку 16-го пакета санкций ЕС.

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россия всегда пыталась и будет пытаться поссорить Польшу и Украину - Буданов

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил о попытках россии поссорить Украину и Польшу. Он отметил важность поддержки США и назвал украинскую армию крупнейшей в Европе.

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"Боевая эффективность значительно возросла": в ГУР рассказали об учениях военных из КНДР в России

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В россии модернизируют «Шахеды», используя иностранные компоненты, а также увеличивают дальность полета до 2500 км - ГУР

ГУР выявило существенные изменения в производстве российских ударных БПЛА с использованием иностранных компонентов. Также указывается, что россия налаживает производство аналога Shahed-238 с новым двигателем и модифицирует Shahed-136.

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