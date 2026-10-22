Освобождено 15 км подземных путей в тылу россиян: что известно об операции "Велес"

Силы обороны Украины продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям в тыл российских войск на Купянском направлении. Подробности контрнаступательной операции "Велес" сообщила пресс-служба 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", передает УНН.

Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" объединила подземное наступление с действиями на поверхности и ударами беспилотников. Таким образом, оккупантов лишили возможности зайти в тыл Купянска. Результаты операции: более 30 оккупантов взяты в плен, потери противника - более 100

Как отметил командир корпуса "Хартия", бригадный генерал Игорь Оболонский, россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл украинских войск.

В операции приняли участие 13-я бригада НГУ "Хартия", 23-й штурмовой полк "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия", Полк беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия", подразделения ГУР, в частности легион "Свобода россии" и Русский добровольческий корпус, 429-я отдельная бригада беспилотных систем и другие подразделения Сил обороны Украины.

Для проведения "Велеса" бойцов подготовили к работе в замкнутом пространстве, оборудовали подземный маршрут и применили собственные технологические решения для связи, навигации и жизнеобеспечения. Действия под землей и на поверхности скоординировали с ударами беспилотников, в частности через совместный координационный центр с бригадой "Ахиллес"