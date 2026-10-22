$45.080.0850.530.00
ukenru
23:17 • 5628 перегляди
ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики
23:07 • 8496 перегляди
росія атакувала Київ балістичними ракетами – у столиці пролунала серія вибухів
22:38 • 8672 перегляди
путін погодився лише на переговори: у Білому домі розчаровані відсутністю поступок кремля – Axios
21:54 • 9146 перегляди
Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди до Польщі: які маршрути з'являться
21:20 • 10857 перегляди
У Зеленського пообіцяли не підтримувати рішення Львівської облради щодо УПА, а депутату Шереметі заборонили в'їзд до Шенгенської зони
21:03 • 8622 перегляди
"Шахтар" зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів, "Реал" розгромив "Лейпциг": результати матчів 21 жовтня
20:52 • 7900 перегляди
У Польщі спростували повідомлення про зупинення військової допомоги Україні через скандал довкола УПА
19:34 • 11835 перегляди
Україна та Норвегія готують три оборонні проєкти для захисту неба - Зеленський розкрив деталі
Ексклюзив
18:45 • 19599 перегляди
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
21 жовтня, 17:35 • 17095 перегляди
Коли буде дощ, а коли тепла і суха погода - синоптики дали прогноз на три дні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.2м/с
89%
758мм
Популярнi новини
Перерахував титули та досягнення - Роналду після скандалу у збірній Португалії домігся пом'якшення покарання21 жовтня, 14:39 • 18092 перегляди
"Руйнівна сила" Ель-Ніньйо може спричинити рекордне підвищення температури в Тихому океані - ООН21 жовтня, 14:51 • 17336 перегляди
Трамп хоче змусити Україну підписати мирну угоду на саміті G20 - The Atlantic21 жовтня, 15:10 • 7062 перегляди
Інфлюенсер та творець популярної гри Stick Run помер після інциденту під час прямого ефіруPhoto21 жовтня, 15:11 • 24183 перегляди
У Франції започаткували премію для книжок, написаних із ШІ21 жовтня, 15:42 • 17209 перегляди
Публікації
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
Ексклюзив
18:45 • 19602 перегляди
Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo
Ексклюзив
21 жовтня, 16:45 • 23732 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України21 жовтня, 13:45 • 31549 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 62992 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 71017 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Дональд Туск
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Осло
Франція
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес00:05 • 20 перегляди
Майкл Дуглас розкрив таємні романи та причину конфлікту з Джулією Робертс23:06 • 1020 перегляди
Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого22:05 • 2398 перегляди
Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook21:10 • 3352 перегляди
У Франції започаткували премію для книжок, написаних із ШІ21 жовтня, 15:42 • 17294 перегляди
Актуальне
Фільм
Brent
Facebook
YouTube
TikTok

ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики

Київ • УНН

 • 5614 перегляди

Українські сили зупинили наступ рф на ключових ділянках Донеччини й контратакували. Найскладнішим залишається Добропільський напрямок.

ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики

Українські військові зупинили російський наступ на ключових ділянках фронту в Донецькій області та завдяки контратакам змусили окупантів відступити. Загрози масштабного прориву української оборони наразі немає. Про це заявив військовий аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен в інтерв'ю фінському виданню Yle, пише УНН.

Деталі

За словами експерта, влітку українські сили відбили російський наступ на північ від Лимана під час операції "Вівальді". Це дозволило стримати просування окупантів у напрямку Слов'янська та Краматорська.

Я не бачу жодного ризику того, що фронт ось-ось прорветься або обвалиться

– наголосив Паройнен.

Де ситуація залишається найскладнішою

Найбільше занепокоєння викликає Добропільський напрямок, де росія зосередила значні сили. Окупанти використовують тактику проникнення невеликими групами, намагаючись поступово закріплюватися на українських позиціях.

кремль вигадує наступ на Слов'янськ і Краматорськ: ISW викрив інформаційну операцію росії15.10.26, 07:58 • 5661 перегляд

Водночас аналітик зазначив, що російська тактика вже не приносить колишніх результатів. На його думку, українська армія стала ефективніше протидіяти таким спробам просування.

Паройнен також пов'язує позитивні зміни з призначенням Михайла Драпатого командувачем ЗСУ. За його оцінкою, нове керівництво змінило підходи до управління військами та посилило довіру до командирів на місцях.

Попри покращення ситуації на фронті, експерт назвав серйозними проблемами обмеження використання системи Starshield для українських дронів та нестачу ракет-перехоплювачів. За його словами, виробництво боєприпасів у Європі досі не відповідає потребам тривалої війни.

"Ми найближче до завершення війни": Трамп зробив гучну заяву щодо миру в Україні на тлі обстрілу Києва21.10.26, 23:05 • 1838 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Слов'янськ
Європа
Краматорськ