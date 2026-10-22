ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики

Українські військові зупинили російський наступ на ключових ділянках фронту в Донецькій області та завдяки контратакам змусили окупантів відступити. Загрози масштабного прориву української оборони наразі немає. Про це заявив військовий аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен в інтерв'ю фінському виданню Yle, пише УНН.

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За словами експерта, влітку українські сили відбили російський наступ на північ від Лимана під час операції "Вівальді". Це дозволило стримати просування окупантів у напрямку Слов'янська та Краматорська.

Я не бачу жодного ризику того, що фронт ось-ось прорветься або обвалиться – наголосив Паройнен.

Де ситуація залишається найскладнішою

Найбільше занепокоєння викликає Добропільський напрямок, де росія зосередила значні сили. Окупанти використовують тактику проникнення невеликими групами, намагаючись поступово закріплюватися на українських позиціях.

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Водночас аналітик зазначив, що російська тактика вже не приносить колишніх результатів. На його думку, українська армія стала ефективніше протидіяти таким спробам просування.

Паройнен також пов'язує позитивні зміни з призначенням Михайла Драпатого командувачем ЗСУ. За його оцінкою, нове керівництво змінило підходи до управління військами та посилило довіру до командирів на місцях.

Попри покращення ситуації на фронті, експерт назвав серйозними проблемами обмеження використання системи Starshield для українських дронів та нестачу ракет-перехоплювачів. За його словами, виробництво боєприпасів у Європі досі не відповідає потребам тривалої війни.

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